Esta es la canción de Foo Fighters menos preferida por Dave Grohl; es del álbum debut

Dave Grohl se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la escena del rock. Con su larga trayectoria musical, primero siendo parte de la legendaria banda Nirvana y luego como vocalista y guitarrista de Foo Fighters, el artista ha dejado una gran huella en la historia del género.

Como baterista de Nirvana, contribuyó al sonido que definió una generación y que aún resuena en la cultura popular. Tras la disolución de la banda por la muerte de Kurt Cobain en 1994, Grohl inició su nuevo proyecto musical bajo el nombre de Foo Fighters, donde dejó de lado la batería para convertirse en el vocalista y guitarrista principal de su propia banda.

Desde su formación en 1994, Foo Fighters ha lanzado 11 álbumes de estudio, consolidándose como una de las bandas más influyentes del rock moderno. Por su parte, Grohl ha escrito canciones que han resonado en los oídos de sus fanáticos, creando himnos que han trascendido en el tiempo.

Aunque Dave Grohl es el encargado de componer la gran mayoría de las canciones de Foo Fighters, no todo el repertorio de la banda es de su total agrado. De hecho, hay ciertos temas que son sus favoritos mientras que otros no entran en su top de gustos.

¿Cuál es la canción de Foo Fighters que a Dave Grohl no le gusta?

A pesar del extenso repertorio de Foo Fighters, hay una canción que Grohl ha calificado como su menos favorita. En una entrevista con Kerrang en 2006, el músico recordó la grabación de su tercer álbum, ‘There is Nothing Left to Lose’ (1999), y habló sobre «Learn to Fly», uno de los mayores éxitos de la banda. Aunque la canción se convirtió en un himno para muchos fanáticos, Grohl reveló que al principio no se sentía muy entusiasmado con ella.

Aunque ‘Learn to Fly’ no es una de sus canciones favoritas, hay otro sencillo que Dave define como su menos favorito. Se trata de «Oh, George», un tributo a George Harrison que aparece en el álbum debut de Foo Fighters.

Al respecto, Grohl explicó que “Oh, George” es su «canción menos favorita» y añadió que el primer álbum se grabó tan rápido que, en cierto sentido, «no cuenta». Sin embargo, esto no quiere decir que el repertorio de Foo Fighters cuente con grandes éxitos que, pese al año de lanzamiento, siguen resonando en la actualidad.

