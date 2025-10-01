Las intro de rock más tristes de toda la historia; lo hará llorar desde el primer segundo

Si creía que el rock no lo pondría a llorar está muy equivocado. Aunque este género tiene sonidos muy eufóricos, también tiene un lado suave y melancólico que se convierte en la forma perfecta para la desolación absoluta. Sin duda alguna, las canciones que le presentaremos lo harán llorar al escuchar los primeros acordes, sin necesidad de subir todo el volumen.

Estas intros han sido destacadas por los fanáticos del género y que, con la simple resonancia de un instrumento, lo derrumba por completo. Estas notas funcionan como un interruptor emocional, donde todo se convierte en un portal directo a la angustia y la pérdida. ¿Se atreve a enfrentar la melancolía destilada en rock?

Las intro de rock más tristes de toda la historia

Con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial de Google, encontramos las canciones que lo hará desplomarse hacia la tristeza en cuestión de unos segundos. Si cree tener un corazón de piedra, póngase a prueba con la música que ha logrado lo imposible: hacer llorar a sus oyentes antes de que el vocalista mencione la primera palabra.

‘Fade to Back’ – Metallica

Este sencillo es considerado como una de las baladas más importantes del thrash metal y que todos los fanáticos reconocen desde el primer acorde. Comienza con un arpegio suave y muy melancólico, que después de unos segundos explota con la lírica que habla sobre la desesperación y el deseo de no querer continuar más.

2. ‘Hurt’ – Nine Inch Nails / Johnny Cash

La versión original de Nine es completamente oscura y depresiva, con una increíble introducción en guitarra. Si esta interpretación era inquebrantable, el cover de Johnny Cash duplicó la tristeza y las emociones que producía la primera entrega. Con la intro acústica es inevitable que no se haga un nudo en la garganta y que la persona se rompa por completo al escucharla.

3. ‘Wish You Were Here’ – Pink Floyd

Este tema tiene un plus emocional mucho más fuerte, pues es dedicada al exmiembro, Syd Barrett, debido al deterioro mental que presentó. La canción comienza con el sonido de un radio buscando una estación, seguido de una guitarra acústica que suena distante y que transporta a la nostalgia de inmediato. Segundos después, la letra empieza a expresar ese anhelo de contar con la presencia de alguien que ya no está, causando que sea una de las más tristes de la historia.