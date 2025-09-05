Las dos canciones de Metallica capaces de causar felicidad con los primeros acordes

Metallica es una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal. Formada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, rápidamente se consolidó como una de las agrupaciones más importantes del género. Su sonido potente y sus letras directas marcaron una época y atrajeron a millones de seguidores alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, han publicado discos que hoy son referentes, como Kill ‘Em All (1983), Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y Metallica (1991), este último conocido como el “Black Album”. En él se encuentran algunos de sus mayores éxitos, como “Enter Sandman”, “The Unforgiven” y “Nothing Else Matters”.

Metallica no solo ha vendido millones de copias, sino que ha logrado trascender generaciones, manteniéndose vigente en la industria musical por más de cuatro décadas y ofreciendo giras mundiales que llenan estadios.

Las canciones de Metallica que generan felicidad inmediata

Aunque los gustos pueden variar, muchos fans coinciden en que hay dos canciones de Metallica que provocan una reacción muy positiva con solo escuchar sus primeros acordes son “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters”.

“Enter Sandman” destaca por su inicio potente y enérgico, que invita a moverse y cantar. Su riff inicial es uno de los más icónicos del rock, y suele encender el ánimo del público en conciertos.

Por su parte, “Nothing Else Matters” es el tema que más se menciona cuando se habla de felicidad inmediata. Esto se debe a que: