¿Qué significa ‘Numb’? El legendario éxito de la banda Linkin Park

‘Numb’ es uno de los mayores éxitos en la carrera de Linkin Park. Esta banda ha sido capaz de construir un amplio legado, a partir de varias etapas claves en las que ha brillado sobre escenarios y estudios en el mundo.

Ya sea con Chester Bennington, o con Emily Armstrong como vocalista, la energía y el éxito de Linkin Park es indudable, al punto de llegar a coleccionar varios éxitos inolvidables.

Por supuesto que, uno de ellos es ‘Numb’, una canción legendaria que ha sido el himno para toda una generación amante del nu metal alrededor del planeta.

El lanzamiento del ‘Meteora’ de Linkin Park

Linkin Park, luego de un inolvidable éxito con ‘Hybrid Theory’, dejó la vara bastante alta como banda. Sus próximos lanzamientos debían contar con el brillo inolvidable que tuvo esta producción inicial.

Claramente, tanto para la banda, como para los fanáticos, esto implicaba un reto grande, en especial por la fiebre que implicó en el mundo el primer lanzamiento de Linkin Park.

Lo que pocos esperaban, es que el segundo estuviera a la talla, e incluso, para algunos, llegara a superar este álbum debut.

Chester Bennington volvió a imprimir toda su energía en los ‘tracks’ de este álbum, como lo fueron ‘Somewhere I Belong’ o ‘Breaking The Habit’.

Sin embargo, hubo una canción en particular que dejó a muchos ampliamente sorprendidos, al punto de convertirse en un himno de Linkin Park, y de aquella época, y ese fue ‘Numb’.

Esta canción brindó una energía inolvidable, la cual puso a retumbar el mundo del nu metal con un brillo inolvidable.

En cuanto a su significado, ‘Numb’ habla sobre el sentimiento de frustración de una canción al no poder cumplir con las expectativas de los demás.

Dicha constante incapacidad para llegar a estos objetivos, lo lleva a sentirse ‘entumesido’ dentro de una burbuja social, cansado de ser lo que los demás le pidan que sea.

Este es un claro éxito, pero, para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra en español.

Letra de ‘Numb’ en español

Estoy cansado de ser lo que quieres que sea

Sintiéndome desesperanzado, perdido bajo la superficie

No sé qué esperas de mí

Sintiéndome presionado por seguir tus pasos

Cada paso que doy es otro error para ti

(Atrapado en la corriente, solo atrapado en la corriente)

Me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí

Me siento tan cansado, cada vez más consciente

Estoy convirtiéndome en esto, todo lo que quiero

Es ser más como yo y menos como tú

¿No ves que me estás asfixiando?

Sosteniéndome demasiado fuerte, temiendo perder el control

Porque todo lo que pensaste que sería

Se ha desmoronado justo frente a ti

Cada paso que doy es otro error para ti

(Atrapado en la corriente, solo atrapado en la corriente)

Y cada segundo que pierdo es más de lo que puedo soportar

Me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí

Me siento tan cansado, cada vez más consciente

Estoy convirtiéndome en esto, todo lo que quiero

Es ser más como yo y menos como tú

Y sé que también puedo terminar fallando

Pero sé que tú eras como yo

Con alguien decepcionado en ti

Me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí

Me siento tan cansado, cada vez más consciente

Estoy convirtiéndome en esto, todo lo que quiero

Es ser más como yo y menos como tú

Me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí

Me he vuelto tan insensible, no puedo sentirte aquí