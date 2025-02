La peor canción de Pink Floyd en uno de los mejores álbumes de su historia: “es una broma”

Pink Floyd es una de las bandas más destacadas en la historia del rock. Esta agrupación logró marcar época y construir un legado que está en la memoria de todos los amantes e integrantes a nivel mundial del género.

Particularmente, esta banda es reconocida, no solo por su talento, sino también por las producciones que quedaron para la historia de la música, como ‘Another Brick In The Wall’.

Más noticias: Estos son los 10 discos más vendidos en toda la historia; AC/DC y Pink Floyd en el listado

Sin embargo, hay una canción en particular de Pink Floyd que algunos consideran de las peores de su historia, e incluso está en uno de sus mejores álbumes.

La peor canción de Pink Floyd en uno de sus mejores álbumes

A inicios de los ’70’s, Pink Floyd ya contaba con una cantidad respetable de fanáticos y de reconocimiento.

Para aquel entonces, la banda ya había lanzado 5 discos, como lo fueron ‘The Piper at the Gates of Dawn’, ‘A Saucerful of Secrets’, ‘More’, ‘Ummagumma’ y ‘Atom Heart Mother’.

Aun así, Pink Floyd deseaba dar un salto de calidad con su próximo lanzamiento, y así lo hizo con ‘Meddle’.

Esta producción que salió en 1971 contó con una aprobación notable por parte de la crítica. No obstante, hubo una canción que llamó bastante la atención.

‘Meddle’ cuenta con 6 tracks, entre los cuales resalta, nada más y nada menos que ‘Echoes’, una de las canciones más largas del rock.

Aunque se trata de una lista corta, hay una que se llevó varias miradas, y también duras críticas.

Más noticias: David Gilmour, exPink Floyd revela el disco que todo guitarrista debería escuchar

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Seamus’, el quinto track, con una duración de 2 minutos y 15 segundos.

Esta canción tiene la participación de los integrantes de la banda, tanto musical, como vocalmente.

Sin embargo, algo que no fue del gusto de los oyentes es que durante los 2 minutos se puede escuchar a Seamus, un perro aullar de manera continua.

Esto fue una broma por parte de la banda. Aunque tiempo después, David Gilmour aseguró que no fue tan divertido para los demás, como lo fue para los miembros de Pink Floyd.

Esta producción ha sido duramente criticada, e incluso, Rolling Stone la incluyó como la segunda peor canción dentro de grandes discos, solo por debajo de ‘Mother’ de The Police.