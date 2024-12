Esta es la canción de Pink Floyd más difícil de cantar para David Gilmour: “me sentía incómodo”

David Gilmour es considerado como una de las figuras más icónicas del rock progresivo. El músico británico, que se ha caracterizado por su poderosa voz y estilo único para tocar la guitarra, es reconocido a nivel mundial por haber sido parte de la legendaria banda Pink Floyd.

Durante su permanencia en Pink Floyd, Gilmour hizo parte de varios de los grandes trabajos discográficos de la agrupación como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’ y ‘The Wall’.

Además de ser el guitarrista de Pink Floyd, Gilmour también tuvo un rol destacado como vocalista de la agrupación británica. Su voz sale a relucir en canciones como»Shine On You Crazy Diamond» y «Time».

Aunque David Gilmour tiene una gran capacidad vocal para interpretar toda clase de notas, el cantante reveló cuál es esa canción de Pink Floyd que él considera como la más difícil de interpretar.

¿Cuál es la canción de Pink Floyd más difícil de cantar para David Gilmour?

Según informó el medio ‘Indie Hoy’, la canción de Pink Floyd más difícil de interpretar para David Gilmour fue ‘Dogs’, originalmente titulada ‘You Gotta Be Crazy’. Este tema de 17 minutos, incluido en el disco Animals, se caracteriza por una letra extensa y compleja escrita por Roger Waters.

El desafío surgió porque las líneas originales contenían demasiadas palabras, lo que hacía imposible cantarlas con fluidez. “De vez en cuando me sentía incómodo para cantar. La primera parte que escribió Roger para ‘Dogs’, cuando todavía se llamaba ‘You Gotta Be Crazy’, eran muchas palabras para cantar».

El guitarrista explicó que, para solucionar este problema, se recortaron dos tercios de la letra inicial: “Tenía tantas palabras que físicamente no podía meterlas. Cortamos gran parte de la letra para hacerlo posible más que imposible”, dijo Gilmour.

A diferencia de las canciones tradicionales con estribillos y repeticiones, cada fragmento de ‘Dogs’ introduce nuevos conceptos, lo que exige un alto nivel de interpretación y concentración. De hecho, la letra de esta canción no tiene ninguna parte que se repita.