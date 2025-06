Esta es la mejor canción de rock del 2025 hasta ahora, según Rolling Stone: pocos la conocen

El rock, como es usual, sigue dando grandes éxitos al mundo y a la escena musical. Este legendario género ha sido capaz de estremecer a miles de personas en muchos países, con una energía notable y brillante.

En este estilo musical han sido capaces de brillar cientos de bandas y artistas que, aun a día de hoy, son disfrutados y reconocidos a nivel mundial, gracias a sus himnos grabados.

Sin embargo, en este caso hablaremos de actualidad, y les contaremos cual sería la mejor canción de rock en lo que va de 2025.

La mejor canción de rock en lo que va de 2025

Grandes agrupaciones llegan al género año tras año. El rock ha permitido ver la irrupción de bandas inolvidables en los últimos tiempos, gracias a varios éxitos indudables y destacados.

De manera particular, muchas de ellas han sido ‘one hit wonders’. Otras incluso han llegado a construir los pequeños pasos de una carrera brillante.

Sin embargo, lo cierto e innegable es que todas estas agrupaciones poseen una capacidad notable de destacar y arremeter ante el público con la energía del rock.

En este caso hablaremos sobre una banda que inició hace relativamente pocos años, y que este año tendría la mejor canción de rock, al menos hasta ahora.

Claramente elegir una composición como la mejor del año es difícil y subjetivo. Aun así, hace poco, Rolling Stone, la revista musical especializada lanzó una lista como las mejores canciones de lo que va de 2025.

Dentro de este ranking resalta una canción en particular que está en lo más alto del apartado rock, y se trata de, nada más y nada menos que, ‘It Will Get Worse’ de Lifeguard.

Esta agrupación tuvo sus inicios en 2019, y aunque esta canción solo tiene poco más de 15.000 visitas en YouTube, pero, para muchos es un éxito que merece mayor reconocimiento.

Lifeguard ya ha lanzado 2 álbumes de estudio. Justamente, esta canción es uno de los tracks de su segundo disco llamado ‘Ripped and Torn’.

Indudablemente, esto es una muestra notable de que las nuevas generaciones del rock siguen con grandes éxitos, los cuales brillan en todo el mundo, con sus energías y ritmos inolvidables para todos los fanáticos.