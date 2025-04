Jacoby Shaddix de Papa Roach reveló cuáles son sus 5 canciones favoritas de nu metal

Papa Roach se formó en Vacaville, California, en 1993, por el vocalista Jacoby Shaddix, el baterista Dave Buckner, el bajista Will James y el guitarrista Ben Lutter. Durante sus inicios, la banda se caracterizó por explorar sonidos similares al hardcore punk y el metal alternativo, con influencias de bandas como Suicidal Tendencies, Rage Against the Machine y 311.

La banda estadounidense, que en un principio fue descrita como nu metal y rap metal, apareció en la escena a finales de los 90 con un sonido fresco y contundente que fusionaba el heavy metal con elementos de hip hop, rock alternativo, funk, industrial y grunge.

Su álbum «Infest», lanzado en el 2001, los catapultó a la fama internacional, convirtiéndose en el 20º álbum más vendido del año en Estados Unidos y el más exitoso en la carrera de la banda hasta la fecha. Canciones como «Last Resort», «Broken Home» y «Between Angels and Insects» se convirtieron en himnos para toda una generación.

Más allá de su éxito comercial, Papa Roach se ha mantenido como una banda relevante en la escena musical, lanzando álbumes como «Lovehatetragedy» (2002), «Getting Away with Murder» (2004), «Metamorphosis» (2009) y «The Connection» (2012).

Las canciones de nu metal preferidas por Jacoby Shaddix

Fiel a su estilo cercano y auténtico, Jacoby Shaddix aprovechó las redes sociales de la banda para conectar con sus fans. En una publicación en Instagram, el vocalista de Papa Roach sorprendió a sus seguidores al revelar sus 5 canciones favoritas del nu metal.

Sin ofrecer mayores explicaciones, Shaddix compartió una lista que nos lleva de viaje a la época dorada del género, recordándonos la potencia y la crudeza que caracterizaron al nu metal a principios del 2000.

Las elegidas por Jacoby Shaddix son: