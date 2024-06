Este es el emotivo significado de ‘Leave a Light On’ de Papa Roach

Archivado en: •

Uno de los más recientes lanzamientos de Papa Roach es ‘Leave a Light On’, que es una canción que da un mensaje de esperanza y hace parte de una campaña bastante emotiva de la banda. El tema ha tenido bastante éxito en las plataformas musicales y aquí le decimos cuál es su significado.

Durante toda su carrera, Papa Roach ha enviado mensajes sobre la importancia de hablar sobre la prevención del suicidio. Además, también han levantado su voz en temas relacionados a la concientización sobre la salud mental.

Justamente, esta canción habla sobre una persona que puede estar perdida y que necesita a alguien que lo ayude. Hace un llamado a que las personas no están solas y siempre tienen a alguien que los acompaña.

El video de la canción es de una presentación en vivo que tuvo la banda y se puede ver el emotivo momento que viven en el escenario cuando la cantan. Justamente, en el público, las personas encienden una luz y también se puede ver que hay algunos llorando.

La banda se unió a la campaña Talk Away the Dark, que lanzó la American Foundation for Suicide Prevention, AFSP. El objetivo es promover conversaciones que ayuden a salvar vidas.

La campaña es enfocada en un público bastante amplio, de 26 a 70 años. La fundación intenta resaltar la importancia del dialogo para enseñarles a las personas cómo pueden iniciar las conversaciones sobre este tema, que generalmente suele ser difícil.

La banda hizo la canción y luego le cambió el nombre a ‘Leave a Light On (Talk Away the Dark)’. En su canal oficial de YouTube, el tema tiene un botón de donación directamente con la fundación, que muestra el avance de las recaudaciones.

El video inicia con unas frases en las que hacen campaña en contra del suicidio:

“El suicidio es un tema que se esconde en la oscuridad, es momento de ahuyentar la obscuridad. Todos podemos jugar un papel para mantenernos a nosotros y las personas en nuestras vidas, seguros. “Vamos a ‘dejar la luz encendida’ para cada persona, aprendiendo cómo ahuyentar la obscuridad”.

La letra de la canción hace referencias a una persona solitaria y alguien que quiere ser su compañía por más difíciles que sean los tiempos.

“It’s not like me to worry

But when I see you fading in the dark

I’ll leave a light on for you

Through the long nights, I will be right

There for you if you drift too far

I’ll leave a light on for you”