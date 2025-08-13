Cómo cambiar rápido la contraseña del router desde el celular: siga estos pasos

En los últimos años, la conexión a internet mediante redes wifi se ha convertido en una herramienta esencial. Hoy en día, es común que en la mayoría de hogares haya varios dispositivos conectados al mismo tiempo: computadores para trabajar o estudiar, celulares para comunicarse y acceder a redes sociales, televisores inteligentes para ver series y películas en línea, además de tabletas y otros equipos que dependen de una conexión estable.

La posibilidad de conectar diferentes aparatos sin necesidad de cables ha hecho que la red inalámbrica sea algo casi indispensable en cualquier casa. Sin embargo, al ser una red que se transmite de manera abierta, siempre existe el riesgo de que personas no autorizadas intenten acceder a ella.

Por esta razón, cambiar la contraseña del router es una medida práctica que ayuda con la seguridad básica de la red wifi. Modificar la clave con cierta regularidad ayuda a evitar que extraños se conecten, reduce el riesgo de intrusiones y garantiza que el ancho de banda este disponible solo para quienes realmente lo necesitan.

¿cómo cambiar la clave del router de wifi?

1. Conéctarse a la red Wi-Fi del router

Asegúrese de estar conectado al Wi-Fi del router cuya contraseña quiere cambiar.

2. Abra el navegador del celular

Puede ser Chrome, Safari, Firefox u otro.

3. Ingrese la dirección IP del router

En la barra de direcciones, escriba la IP de acceso. Las más comunes son:

192.168.0.1

192.168.1.1

192.168.100.1

(Si no funciona, revise la etiqueta del router o en “Detalles de red” de su conexión Wi-Fi).

4. Inicie sesión en la interfaz del router

Usuario y contraseña por defecto suelen ser admin / admin o admin / 1234 .

Si ya los cambió antes y no los recuerda, tendrá que restablecer el router a fábrica.

5. Busque el apartado de configuración inalámbrica (Wi-Fi/Wireless)

Normalmente se llama “Wireless Settings”, “Wi-Fi Settings” o “Red inalámbrica”.

6. Cambie la contraseña Wi-Fi

Ubique el campo Password , WPA Key o Clave de seguridad .

Escriba la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres, combinando letras, números y símbolos para mayor seguridad).

7. Guarde los cambios