La emoción de la UEFA Champions League entra en su recta final. El torneo de clubes más prestigioso de Europa está a punto de definir a los dos equipos que lucharán por levantar la codiciada ‘Orejona’ en la gran final que se jugará en Múnich. Este martes 6 de mayo se disputará el primer duelo de vuelta de las semifinales entre Inter y Barcelona, en donde solo uno podrá clasificar a la última etapa.

El estadio de San Siro será el escenario en el que Inter de Milán y Barcelona definirán cuál de los dos se quedará con el primer boleto a la final. Tras un vibrante empate 3-3 en el encuentro de ida, todo queda abierto para un duelo cargado de emociones, en el que cada gol puede marcar la diferencia.

Así llegan Inter y Barcelona al partido decisivo

Ambos equipos afrontan el choque con bajas sensibles y con la presión de hacer historia. El Barcelona sueña con volver a levantar la ‘Orejona’ por primera vez en una década. El equipo español buscará a toda costa vencer en Milán para asegurar su paso a la final de la Champions League.

El talento joven de Lamine Yamal, quien brilló en la ida y podría convertirse en el jugador más joven en disputar una final de Champions, y el protagonismo de Raphinha serán fundamentales ante la posible baja del delantero polaco Robert Lewandowski, aunque el goleador fue incluido en la convocatoria.

Por su parte, el Inter de Milán también deberá lidiar con la ausencia casi segura de su principal referente ofensivo, el argentino Lautaro Martínez, lesionado en el partido de ida. Aun así, los italianos confían en el poder de su plantel y en el apoyo de su afición para volver a una final europea y buscar un nuevo título continental.

Hora y dónde ver el partido Inter vs. Barcelona

El decisivo encuentro entre Inter de Milán y Barcelona se jugará este martes 6 de mayo, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Los aficionados podrán seguir todas las emociones del partido en vivo a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Además, no se pierda los comentarios, el análisis en tiempo real y lo mejor del partido Inter vs. Barcelona a través del Rock and Gol de Radioacktiva, en una transmisión especial que se realizará en vivo por el canal oficial de YouTube de la emisora.