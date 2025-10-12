Independiente Santa Fe vs Llaneros: hora y dónde ver al ‘León’ HOY 12 de octubre en la Liga BetPlay 2025-II

Independiente Santa Fe se mide a Llaneros por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-II. El campeonato colombiano sigue su rumbo, y en este caso, el equipo al que le toca vivir las emociones es al ‘león’ de la capital.

El equipo de blanco y rojo confía en conseguir una buena victoria, aunque, para ello deberá medirse a Llaneros, un equipo que también busca entrar y afianzarse en la zona de clasificación.

En caso de que desee seguir este encuentro, aquí les contamos todos los detalles de este apasionante choque entre dos equipos destacados del fútbol colombiano.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II ha vivido un semestre lleno de emociones. Grandes equipos han protagonizado victorias aplastantes, mientras que otros han dejado puntos sorprendentes en el camino.

Por el momento, 8 equipos se mantienen en defensa de su posición dentro de los cuadrangulares, pero varios otros confían en presionar para conseguir la entrada a esta fase final del torneo colombiano.

A día de hoy, 12 de octubre, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 27 puntos

2- Junior de Barranquilla – 25 puntos

3- Fortaleza – 25 puntos

4- Atlético Nacional – 24 puntos

5- Independiente Medellín – 24 puntos

6- Deportes Tolima – 23 puntos

7- Independiente Santa Fe – 20 puntos

8- Deportivo Cali – 20 puntos

9- Alianza – 20 puntos

10- Once Caldas – 20 puntos

11- Llaneros – 19 puntos

12- América de Cali – 17 puntos

13- Rionegro Águilas – 17 puntos

14- Millonarios – 17 puntos

15- Envigado – 16 puntos

16- Deportivo Pereira – 15 puntos

17- Unión Magdalena – 15 puntos

18- Boyacá Chicó – 12 puntos

19- Deportivo Pasto – 11 puntos

20- La Equidad – 11 puntos

Sin dudas, será un choque clave, en el que el ganador saldrá notablemente favorecido en la carrera rumbo a los cuadrangulares de final para este segundo semestre de 2025.

Hora y dónde ver EN VIVO el Santa Fe vs Llaneros

Si quiere vivir todas las emociones de este encuentro, les contamos que tendrá lugar este 12 de octubre, a partir de las 2:00 p.m.

Para seguir la transmisión oficial de este partido, deberá sintonizar las señales de WinSports+, donde se vivirán los detalles de este choque.