Fichaje millonario: Daniel Muñoz podría dejar el Crystal Palace por gigante europeo

Daniel Muñoz está a punto de dar un gran salto en su carrera, tras consolidarse como uno de los mejores laterales derechos en Europa. El colombiano, quien lleva ya una etapa histórica en el Crystal Palace de la Premier League, ha llamado la atención de gigantes europeos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se disputan su fichaje. Con una cotización que ronda los 30 millones de euros, la situación del defensor se está convirtiendo en uno de los principales rumores del mercado de fichajes.

Según diversas fuentes, entre ellas Transfermarkt, tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid han iniciado conversaciones con el club inglés para hacerse con sus servicios. Con un valor estimado de 30 millones de euros, Muñoz está en la mira de los gigantes del fútbol europeo.

Desde su llegada al fútbol europeo en 2018, Muñoz ha dado pasos firmes en su carrera. Inició su trayectoria en el Genk de Bélgica, donde se destacó antes de dar el salto a la Premier League. En el Crystal Palace, ha sido esencial para el equipo, contribuyendo con 6 goles y 7 asistencias en 46 partidos la temporada pasada. Este año, ya lleva 2 goles y 1 asistencia en 12 partidos, lo que refuerza su estatus como uno de los laterales más completos del continente.

La influencia de Daniel Muñoz en el Crystal Palace

La influencia de Muñoz en el Crystal Palace ha sido histórica. Contribuyó a ganar los dos títulos más importantes en la historia del club: la FA Cup y la Community Shield. Además, ha tenido un papel destacado en competiciones europeas, como la UEFA Conference League, bajo la dirección de Oliver Glasner. Su rendimiento tanto en defensa como en ataque lo ha consolidado como uno de los jugadores más destacados en su posición.

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se disputan su fichaje, ambos clubes viendo en Muñoz un refuerzo ideal para sus respectivos proyectos. En el Barça, podría competir por la titularidad con Jules Koundé, mientras que en el Atlético de Madrid, bajo la batuta de Diego Simeone, Muñoz aportaría su versatilidad y capacidad de desborde a la defensa rojiblanca.

El valor de mercado de Muñoz ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de 10 millones de euros a cerca de 25 millones, y el Crystal Palace ha fijado su precio en 30 millones. A pesar de los rumores, el colombiano ha expresado su admiración por el Barcelona en varias ocasiones, mencionando que uno de sus sueños es jugar allí, aunque también tiene gran respeto por el fútbol inglés.

En paralelo, Muñoz sigue siendo un pilar en la selección de Colombia, donde ha dejado huella con sus asistencias y goles. Su impacto en la selección y su creciente protagonismo en Europa lo colocan entre los defensores más prometedores del continente. Con su futuro aún incierto, lo que es claro es que Daniel Muñoz está preparado para dar un gran salto en su carrera.