Scorpions cancela su presentación en el Monsters of Rock en Bogotá; esta es la razón

A pocas horas de subir al escenario en el esperado Monsters of Rock en Bogotá, la legendaria banda alemana Scorpions anunció la cancelación de su presentación debido a problemas de salud de su vocalista Klaus Meine.

Según el comunicado oficial difundido por medio de sus redes sociales, el cantante aún no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que lo obligaron a suspender el show en Buenos Aires hace pocos días, y lamentablemente continúa imposibilitado para cantar.

La noticia ha causado desilusión entre miles de seguidores que esperaban con ansias el retorno de la banda al país, en el marco de uno de los festivales de rock más importantes de la región. La presentación de Scorpions era una de las más esperadas del cartel, y su ausencia representa un golpe para el evento y para el público que ya se encontraba listo para verlos en acción.

La banda expresó su pesar ante la situación y ofreció disculpas a sus seguidores en Colombia, reafirmando su cariño por el país y la decepción que les genera no poder presentarse esta noche. “Harán todo lo posible por volver a Colombia en el futuro”, aseguraron, dejando abierta la esperanza para una próxima visita.

“Con gran pesar Scorpions no podrán actuar en Bogotá esta noche. Klaus todavía no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que forzó la reciente cancelación de Buenos Aires para Scorpions y lamentablemente sigue sin poder cantar. La banda envía disculpas masivas a todos sus fieles fans en Colombia y nuevamente están muy decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos”, indica el comunicado.

¿Quién reemplazará a Scorpions en Monsters of Rock en Bogotá?

Estas palabras reflejan el fuerte vínculo que el grupo mantiene con su audiencia latinoamericana, y especialmente con Colombia, país donde siempre han sido recibidos con entusiasmo.

Hasta el momento, los organizadores del festival no han anunciado qué banda reemplazará a Scorpions ni cómo se verá afectado el cronograma general del evento. Se espera que en los próximos minutos se entregue una actualización oficial para el público asistente.

Lo que sí se conoce es que todos aquellos asistentes que iban por ver a Scorpions podrán hacer efectiva una devolución del 25% del valor de la boleta. “Todos los asistentes serán compensados con el 25% del valor de la boleta, el cual podrá redimirse para cualquier concierto de Páramo Presenta durante los próximos 365 días a través de la Páramo Card”, indicó Paramo.