5 canciones de rock que han sido censuradas en algún país; Pink Floyd en la lista

La música siempre ha sido considerada como un tipo de expresión artística que refleja ciertas realidades de la sociedad. En este sentido, particularmente el rock se ha consolidado como uno de lo géneros musicales por tener las canciones con mayores expresiones de rebeldía y crítica política.

Al ser uno de los géneros más ‘rebeldes’, el rock cuenta con un sinfín de canciones que han causado polémica alrededor del mundo. Canciones de icónicas bandas como los Sex Pistols, AC/DC, The Rolling Stones y Pink Floyd, entre otras, han generado controversias debido a sus provocadoras letras, temáticas subidas de tono o mensajes políticos.

Las razones por las que algunas de las canciones de estas bandas han sido censuradas tienen que ver con tocar temas políticos incómodos, denunciar injusticias sociales o criticar ciertas figuras de poder.

Aunque estas canciones fueron censuradas en algunos países, irónicamente, en algunos pasos, esto hizo que su popularidad aumentara en otros lugares del mundo. Por lo cual, algunas se convirtieron en himnos de rebeldía y libertad.

Canciones de rock que han sido censuradas

Al respecto, el portal Indie Hoy repasó cinco de las canciones de rock que han sido censuradas en algún país, ya sea por su contenido político, por tocar temas explícitos sexuales o por generar cierta incomodidad con sus letras.

1. Sex Pistols – “God Save the Queen”

“God Save the Queen” es considerada un ataque directo a la monarquía británica. Con frases como “God save the Queen, she ain’t no human being”, la canción fue censurada en varias emisoras de radio británicas y generó gran indignación.

2. AC/DC – “Safe in New York City”

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, numerosas emisoras de radio y cadenas de televisión en Estados Unidos aplicaron restricciones a canciones cuya temática pudiera considerarse inapropiada. AC/DC fue una de las bandas afectadas, y “Safe in New York City” fue incluida en una lista de canciones a evitar, junto con otras como “Highway to Hell” y “Shoot to Thrill”.

3. The Who – “My Generation”

En el Reino Unido, la BBC prohibió inicialmente la emisión de “My Generation”, no por su mensaje anti-autoritario, sino debido al tartamudeo con el que Roger Daltrey canta. La emisora temió que esto pudiera resultar ofensivo para las personas con dificultades para hablar, lo que generó un amplio debate sobre el verdadero significado de la canción.

4. The Rolling Stones – “Let’s Spend The Night Together”

Por tener referencias sexuales, “Let’s Spend The Night Together” fue una de las canciones más controvertidas de los Rolling Stones. En China, durante una gira en 2006, las autoridades prohibieron que la banda la incluyera en su setlist, considerando la letra inapropiada para los valores tradicionales del país.

5. Pink Floyd – “Another Brick in the Wall”

En Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, “Another Brick in the Wall” fue prohibida debido a que se convirtió en un himno para los estudiantes que protestaban contra el sistema educativo segregado. La frase “We don’t need no education” fue interpretada como una protesta directa contra el régimen y su control sobre la educación.