Este es el mejor sencillo debut en la historia del rock; es un clásico de casi 50 años

El rock es uno de esos géneros que posee una cantidad sumamente amplia de canciones que se convirtieron en historia pura de la música. A lo largo de los años, grandes bandas han cautivado a sus fanáticos.

Esto ha permitido que dentro del rock particularmente, se destaquen álbumes o hasta videos musicales, pero, algo que puede llegar a pasar desapercibido son los sencillos.

Grandes bandas han dejado sencillos inolvidables en el mercado de la industria musical, e incluso, algunos han sido los debuts de ciertas agrupaciones.

¿Cuál es el mejor sencillo debut en la historia del rock?

En honor a aquellas bandas que debutaron por todo lo alto, en este caso les contaremos cuál es el mejor sencillo debut en la historia del rock.

Algunas bandas han logrado brillar desde su primera salida al mercado, como fue el caso de Guns N’ Roses con su legendario ‘Appetite for Destruction’.

Sin embargo, otras agrupaciones lo han logrado con una sola canción, con sencillos que han quedado para la historia.

Claramente escoger una sola canción como el mejor sencillo debut de todo el rock es bastante complejo. Esta decisión puede ser ampliamente subjetiva.

No obstante, hace algunos meses, desde la revista Rolling Stone lanzaron una lista con los mejores sencillos debut en la historia de la música.

Allí destacaron varios géneros de manera particular. Sin embargo, en el puesto 3 de esta lista hubo un histórico éxito del rock.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Anarchy In The U.K.’ de The Sex Pistols, por lo que este se puede considerar el mejor sencillo debut en la historia del rock.

Este fue uno de los primeros lanzamientos de esta histórica banda, y por ello, formó parte de su álbum de 1977, ‘Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols’.

De manera particular, el sencillo mencionado salió al mercado en octubre de 1976, por lo que en poco tiempo cumplirá 50 años.

A pesar de esto, este éxito sigue vigente, y es una de las canciones más grandes en la historia del rock, gracias a su estilo ‘punk’.

Este, sin dudas, es uno de los grandes éxitos de la ideología cultural que protagonizó The Sex Pistols, de hecho, esta canción es una clara referencia entre esta y la lucha armada en UK.

Lo cierto es que ‘Anarchy In The U.K.’ es un histórico sencillo, y para muchos, es el mejor debut en la historia del rock.