Esta fue la primera canción de rock que apareció en una película; fue hace más de 70 años

Desde sus inicios, el cine se ha caracterizado por ir de la mano con la música. Lo anterior, con el fin de reforzar emociones, ambientar escenas o transmitir ciertos mensajes que las imágenes en una película no pueden hacerlo por sí solas.

Al respecto, uno de los estilos que más impacto ha generado en la historia del cine es el rock, no solo por su energía y ritmo, sino por su capacidad de representar diversas emociones que van de la mano con el cine.

Con el paso del tiempo, el rock se ha convertido en el género musical predilecto para ser incluido en las bandas sonoras de la gran mayoría de producciones. Algunas películas incluso deben parte de su identidad a su selección musical.

La primera vez que el rock apareció en una película

Aunque, actualmente, lo más común es escuchar guitarras eléctricas y baterías acompañando la narración de una película, esto no siempre fue así. El cine, en sus primeras décadas, se apoyaba de orquestas clásicas o piezas compuestas especialmente para cada obra. Fue solo hasta la década de 1950 cuando el rock hizo su debut en la gran pantalla.

La primera canción de rock que apareció en una película fue “Rock Around the Clock” interpretada por Bill Haley & His Comets, un tema que fue grabado en 1954. Su aparición en el cine se dio en la película Semilla de maldad (Blackboard Jungle), dirigida por Richard Brooks y estrenado en 1955. La canción fue utilizada en los créditos iniciales, marcando un antes y un después tanto en la industria del cine como en la historia de la música y el rock.

La canción alcanzó el primer lugar en las principales listas de reproducción en Estados Unidos. La relación entre el tono de la película y el sonido de la canción ayudó a consolidar su éxito y a posicionar al rock como una herramienta indispensable en el cine,

Este hecho es considerado por muchos especialistas como el momento fundacional del rock and roll en la cultura de masas, no solo como género musical, sino como elemento narrativo y simbólico dentro del cine. Desde entonces, el rock ha acompañado cientos de historias en la gran pantalla, adaptándose a nuevos contextos, pero siempre manteniendo su carácter transformador.