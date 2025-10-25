Esta es la revista para adultos en la que apareció Marge Simpson ¡Diablos señorita!

‘Los Simpson’ es una de las series más consumidas a nivel mundial por su inconfundible humor, sátiras sociales e incluso predicciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Actualmente cuenta con un total de 36 temporadas, pero una proyección de 40 con un total de 17 episodios por temporada.

Uno de los personajes más queridos de la televisión es Marge Simpson, quien a lo largo de la serie ha mostrado distintas facetas que van mucho más allá de su rol como madre y esposa. Aunque suele representar el equilibrio en “La Familia Amarilla”, en varios episodios ha dejado ver su lado más atrevido, sensual y empoderado, rompiendo con el estereotipo de la ama de casa tradicional.

¿En que revista para adultos sale Marge Simpson?

Para sorpresa de muchos, Marge fue la primer mujer animada en aparecer en la revista. Fue en 2009 que para el aniversario número 20 de Los Simpson Hugh Hefner, el fundador de Playboy, quiso celebrar el aniversario de la serie con una edición nunca antes vista de una mujer ficticia, pero muy famosa en la televisión.

Además, como todas las ediciones de la revista, esta contó con una entrevista en exclusiva y una ficha de modelo en donde reveló varios detalles que pocos conocían.

Marge dijo que que se dio cuenta que Homero era el hombre indicado para ella cuando descubrió que estaba embarazada y una voz le dijo: “Ese es el hombre con el que te casarás”, la voz era de su madre. Menciona la página de Playboy MX.

Además, la revista menciona que Marge relató como fue la reacción de la familia al confesarles que sería parte de la revista. Según mencionó Homero le dijo que nunca había escuchado de la marca ni que las mujeres posaran de esa manera, Lisa le contestó que era empoderador ver a una mujer tomar el control de su cuerpo, y finalmente, aseguró que su hijo, Bart, por ninguna razón se podía enterar de sus fotos.

Con un total de 5 fotos, Marge aparece semidesnuda en la revista, con lencería provocadora e incluso con crema de rosquillas en lugares específicos de su cuerpo.

ORG XMIT: CX501 In this photo released Friday, Oct. 9, 2009, by Playboy Magazine, the cover of the November 2009 issue featuring Marge Simpson is shown. It’s a first for the magazine, which has never featured a cartoon character before. It will hit the newsstands October 16. (AP Photo/Playboy Magazine)

Fotografías tomadas de: Playboy MX

Escrito por: Stefania Torres