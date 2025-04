Esta es la peor banda que Mick Jagger ha visto en vivo; dice que fueron “terribles”

Con más de seis décadas sobre los escenarios, Mick Jagger no solo ha sido la voz y el alma de The Rolling Stones, sino también uno de los artistas más influyentes en la historia del rock.

Mick Jagger no solo ha moldeado la música con su estilo irreverente, sino que también ha sido testigo de innumerables momentos clave dentro de la industria. Ha compartido escenario con los más grandes, ha presenciado conciertos icónicos y ha sido espectador de la evolución del rock desde sus inicios.

A lo largo de su carrera, Jagger ha sabido reconocer el talento cuando lo ve, pero también ha sido crítico cuando algo no cumple sus estándares. Aunque rara vez lanza juicios fuertes sobre sus colegas, en una entrevista recordó cuál fue la banda que más lo decepcionó en un concierto.

La peor banda que que Mick Jagger ha visto en vivo

Aunque en los años 80 Frankie Goes to Hollywood se posicionó como una de las bandas más sonadas del Reino Unido, con éxitos como “Relax”, “Two Tribes” y “The Power of Love”, su desempeño sobre el escenario no logró convencer a todos. Uno de sus detractores fue justamente Mick Jagger, quien presenció uno de sus shows en el club Ritz de Nueva York y salió con una opinión fuerte.

“Creo que es basura. En el escenario son el peor acto musical que haya visto en mi vida. Fui a verlos al Ritz y fueron terribles. Ellos lo saben. El chico en el escenario estaba llorando. No lo culpo… cantó tan desafinado. Y todo está pregrabado, es todo una pista de acompañamiento”, dijo sin tapujo Mick Jagger.

Jagger no solo cuestionó la falta de autenticidad del show, sino también la calidad vocal del grupo, liderado por Holly Johnson y Paul Rutherford. Según su testimonio, lo que prometía ser un espectáculo vibrante terminó siendo una gran decepción, al punto de calificar la experiencia como “basura”.

Las palabras de Jagger resonaron con fuerza, especialmente considerando que provenían de una figura que ha marcado el estándar de lo que significa brindar un show enérgico y genuino. Si bien Frankie Goes to Hollywood dejó una huella en los charts, en la memoria de Mick Jagger, el recuerdo de su presentación en vivo se mantiene como uno de los peores de toda su vida.