La canción de The Rolling Stones que a Mick Jagger le dejó de gustar ¿Por qué?

The Rolling Stones es una de las bandas más legendarias en la historia del rock. Formados en Londres en 1962, el grupo ha definido el género con su característico sonido, su actitud rebelde y sus icónicos conciertos en vivo.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, la banda ha influenciado a innumerables artistas, llevando el rock and roll a un nivel de popularidad global. Con una carrera llena de éxitos, han lanzado discos como Aftermath (1966), Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971) y Exile on Main St. (1972), entre muchos otros.

Una de las figuras clave de la banda es su vocalista y líder, Mick Jagger. Su estilo y talento para la composición han contribuido a que la banda mantenga su estatus legendario a lo largo de los años. Sin embargo, como todo artista con una larga trayectoria, sus percepciones y opiniones sobre ciertas canciones han cambiado con el tiempo, y hay un tema en particular que ya no le gusta.

La canción de The Rolling Stones que ya no le gusta a Mick Jagger

Toda gran banda de rock tiene al menos una canción con un mensaje político o social. En el caso de The Rolling Stones, ‘Street Fighting Man’ es una de las piezas más emblemáticas en este sentido. Lanzada en 1968 como parte del álbum Beggars Banquet, este tema fue escrito en un periodo de gran agitación social y política a nivel mundial.

Su letra está inspirada en las protestas estudiantiles en París previas al Mayo del 68, así como en el escritor y activista paquistaní Tariq Ali, quien era una voz prominente en los movimientos de izquierda de la época.

Pese a que la canción fue un éxito y es una de las más populares de la banda, Mick Jagger reveló, en una entrevista con la revista Rolling Stone en 1995, que ya no siente el mismo apego por la canción. “No estoy seguro de si realmente tiene alguna resonancia actualmente. No me gusta tanto, realmente. Creo que fue algo muy bueno en su momento”, expresó el artista.