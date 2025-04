Esta es la canción más relajante de Radiohead, según la IA: ¡no es ‘Karma Police’!

Desde los años 90, Radiohead ha sido una de las bandas más influyentes e innovadoras de la escena musical global. Con una carrera que desafía géneros y expectativas, el grupo liderado por Thom Yorke ha dejado una huella imborrable en la historia del rock alternativo, combinando lo experimental con lo emocional como pocas bandas logran hacerlo.

Han sabido reinventarse disco tras disco: desde los himnos de OK Computer hasta la introspección electrónica de Kid A, pasando por paisajes sonoros más ambientales en A Moon Shaped Pool. Su música ha sido banda sonora para generaciones que buscan algo más que simples melodías virales.

Le puede interesar: Radiohead lanza el video oficial de “If You Say the Word”

Pero entre tantos temas potentes, melancólicos y a veces inquietantes, nos surgió una duda muy puntual: ¿cuál es la canción más relajante de Radiohead?

Para resolverla, fuimos directo a una fuente moderna y poco convencional: le preguntamos a ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Su respuesta fue clara y nos dejó pensando.

Necesita saber: ¿Vuelve Radiohead en 2025? El movimiento que desató las especulaciones

¿Cuál es la canción más relajante de Radiohead, según la IA?

Lejos de los clásicos más conocidos como ‘Karma Police’ o ‘No Surprises’, la IA coronó a ‘Codex’, del disco The King of Limbs (2011), como el tema más relajante de toda la discografía de la banda.

¿La razón? Una combinación poderosa de factores musicales y emocionales:

Piano suave, casi hipnótico

Voces susurradas de Thom Yorke

Arreglos ambientales y minimalistas

Tempo lento y sensación flotante

Letras introspectivas y casi oníricas

‘Codex’ no solo suena tranquilo, lo hace sentir tranquilo. La atmósfera que genera es como estar flotando bajo el agua o caminando en cámara lenta por un sueño lúcido. La IA incluso señaló que muchos oyentes la utilizan para relajarse, meditar o conciliar el sueño.

Ver también: Estas eran las canciones favoritas de Chester Bennington; Radiohead en el listado

A pesar de no ser uno de los grandes hits radiales, ‘Codex‘ es considerado por muchos fans como una joya escondida dentro del catálogo de la banda. Letras como “Jump off the end / Into a clear lake / No one around” evocan imágenes puras, solitarias y contemplativas, perfectas para una pausa mental en medio del caos diario.

Así que si está buscando un momento de calma, introspección o simplemente necesita una pausa del ruido del día a día, escuche ‘Codex’. No solo lo recomienda la IA: lo confirma cualquiera que alguna vez se haya dejado envolver por ese piano etéreo y esas voces casi fantasmales.

No se pierda:

Thom Yorke estrena nueva versión de ‘Creep’ de Radiohead al estilo 2021

‘The Smile’, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead