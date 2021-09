Radiohead lanza el video oficial de “If You Say the Word”

Radiohead presentó durante este jueves el video oficial de “If You Say the Word”, la primera canción inédita del proyecto con el que la banda celebrará el aniversario número 20 de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’, discos lanzados en 2000 y 2001 respectivamente.

El tema que recién lanzó la agrupación británica es solo un pequeño adelanto de lo que será ‘Kid A Mnesia’, un disco triple que contará con la reedición de los dos álbumes mencionados anteriormente, canciones inéditas y algunas otras que no llegaron al corte final hace veinte años.

Según ha revelado la banda, todo el proyecto estará disponible el próximo 5 de noviembre y tendrá: un LP y un casete de lujo edición limitada, un 3xLP negro normal y un 3xCD. Además, se lanzarán un par de libros de Thom Yorke y Stanley Donwood con fotografías de archivo.

En tan solo diez horas desde que se estrenó, el videoclip de “If You Say the Word”, que estuvo dirigido por Kasper Häggström, acumula más de 281 mil reproducciones en la plataforma de YouTube.