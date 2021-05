‘The Smile’, la nueva banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead

En medio de la transmisión ‘Live At Worthy Farm’ del festival Glastonbury que se llevó a cabo el pasado 22 de mayo, Thom Yorke y Jonny Greenwood, integrantes de Radiohead, presentaron su nueva banda ‘The Smile’, que contó con Tom Skinner en la batería.

La nueva agrupación apareció en una presentación sorpresa en la que interpretaron por lo menos ocho canciones originales entre las que se encuentran ‘Panavision’, ‘You Will Never Work In Television Again’ o ‘Just Eyes And Mouth’, al igual que algunos fragmentos de covers de Radiohead.

Aunque el streaming del festival todavía no se encuentra disponible para ser visto nuevamente, cientos de fanáticos compartieron diferentes grabaciones de la nueva banda, que, según diferentes medios como The Guardian o Consequence Of Sound, escogió su nombre basado en un poema de Ted Hughes.

Acá están algunos de los videos de ‘The Smile’, la nueva agrupación de post punk y rock de Thom Yorke:

Creo que nadie se esperaba a Thom Yorke sacando una banda de Post-punk a estas alturas del partido pero resulto ser algo que no sabíamos que necesitábamos #Thesmiletheband pic.twitter.com/DutXx0NJGa — Un Vortex (@un_vortex) May 23, 2021