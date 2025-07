Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-II ¿Cuándo juega Millonarios?

Luego de que Santa Fe se coronara campeón de la primera temporada de la Liga BetPlay 2025, este 11 de julio inicia el segundo semestre del campeonato más importante del fútbol profesional colombiano. Esta vez, los 20 equipos de la categoría A se enfrentarán entre sí por el segundo título del año.

A menos de dos semanas después de la final entre Independiente Santa fe y Deportivo Independiente Medellín, la Dimayor confirmó el calendario de 19 de las 20 fechas estipuladas para la fase inicial de todos contra todos.

Es importante recordar que, la última jornada de la Liga BetPlay 2025-ll se jugará en simultáneo con los equipos que estén más cerca de clasificar a los cuadrangulares. Por lo cual, aún se desconoce la fecha y hora de la fecha 20.

El partido encargado de iniciar esta segunda temporada de la Liga BetPlay 2025-II es el disputado entre Llaneros y América de Calí. El juego tendrá lugar este viernes 11 de julio a las 6:00 p.m. en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé.

¿Cuándo juega Millonarios?

Después de unas cortas vacaciones, los clubes regresaron a sus respectivos entrenamientos para su debut en esta primera fecha de la segunda temporada de la Liga BetPlay. Sin embargo, hay un equipo que no podrá disputar esta jornada de inicio por problemas logísticos. Se trata de Millonarios.

El equipo embajador no disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II debido a problemas ajenos al club. Según se conoció, Millonarios no debutará dentro del calendario de esta jornada debido a que el estadio El Campín no se encuentra disponible para este fin de semana.

La cancha del estadio El Campín, lugar en el que Millonarios se enfrentaría a Unión Magdalena por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-II, se encuentra en proceso de hibridación para convertirse en una grama mixta, entre natural y sintética.

Así las cosas, según comunicó la Dimayor, el partido entre Millonarios y Unión Magdalena por la fecha 1 se jugará hasta el miércoles 20 de agosto de 2025.

Calendario fecha 1 Liga BetPlay 2025-II

Viernes 11 de julio

Llaneros vs. América – 6:00 p.m.

Once Caldas vs. Atlético Nacional – 8:10 p.m.

Sábado 12 de julio

Pasto vs. Tolima – 2:00 p.m.

Envigado vs. Fortaleza – 4:10 p.m.

Bucaramanga vs. Boyacá Chicó – 6:20 p.m.

Deportivo Cali vs. Junior – 8:30 p.m.

Domingo 13 de julio