¡Escalofriante video! Celador aseguró hablar con un hombre, pero en realidad no había nadie

En muchos edificios y conjuntos residenciales, los celadores suelen relatar experiencias extrañas que ocurren en sus turnos nocturnos o en espacios poco transitados. Los vigilantes son testigos de ruidos inexplicables, movimientos extraños o situaciones que parecen salidas de lo común.

En esta ocasión, un nuevo caso captado en video se viralizó en redes sociales, generando curiosidad y toda clase de reacciones entre los usuarios. El hecho ocurrió en Sabaneta, Antioquia, y muestra a un vigilante aparentemente conversando con una persona que, según las cámaras de seguridad, no estaba allí.

¿Qué fue lo que vivió el celador en el ascensor?

Según el testimonio del guardia, él pidió el ascensor para ir del piso 31 al 32. Al entrar, notó la presencia de un hombre y, de forma cordial, le dio paso para que entrara. El supuesto pasajero le comentó que estaba buscando el parqueadero de visitantes, por lo que el celador le indicó que quedaba en el piso 10 y presionó el botón correspondiente.

Durante el trayecto, ambos sostuvieron una breve conversación. Al llegar a su destino, el vigilante se despidió del hombre, quien aparentemente continuó su camino. Sin embargo, al revisar las imágenes de seguridad del ascensor, descubrió que nunca hubo otra persona con él.

El video muestra al vigilante gesticulando y hablando en un espacio en el que únicamente se encuentra él lo que ha despertado diferentes interpretaciones. Algunos usuarios en redes sociales lo consideran un posible caso paranormal, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una alucinación.