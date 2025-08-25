Así puede calibrar la batería del celular para corregir error común

La batería es uno de los componentes más importantes de un teléfono móvil, y su correcto funcionamiento hace que la usabilidad del celular sea aún mayor. Sin embargo, a muchos usuarios les ha pasado que el porcentaje de carga que aparece en la pantalla no coincide con la energía real que queda en el dispositivo. Por ejemplo, el celular puede marcar un 30 % y apagarse de repente, o quedarse eternamente en 99 % sin llegar al 100 %.

Este problema es más común de lo que se cree. La buena noticia es que no siempre significa que la batería esté dañada, pues, en muchos casos, basta con calibrarla para que el porcentaje mostrado vuelva a ser confiable.

Mire también: ¿Cargar el celular al 100% es malo para su batería? La IA tiene la respuesta

¿Por qué ocurre esto? Con el uso diario, el software del teléfono puede “perder la referencia” de los niveles mínimos y máximos de carga. Esto no reduce la capacidad real de la batería, pero sí provoca que el sistema interprete mal las señales, mostrando datos inexactos en la pantalla.

Entre las causas más frecuentes están las cargas incompletas, los ciclos de carga irregulares o las actualizaciones de software que alteran la medición.

Cómo calibrar la batería paso a paso

El proceso de calibración es sencillo y no requiere de aplicaciones o herramientas externas.

Carga completa: conecte el celular y déjelo cargar hasta llegar al 100 %. Uso hasta apagarse: utilice el dispositivo con normalidad hasta que se apague por falta de batería. Descanso sin carga: déjelo apagado y sin conectar durante unas horas. Recarga sin interrupciones: vuelva a enchufarlo y espere a que alcance el 100 % de forma continua.

Con este método, el sistema “reaprende” cuáles son los límites reales de la batería y ajusta los cálculos para mostrar porcentajes más precisos. Aunque no es necesario hacerlo con frecuencia, en iPhone se recomienda que sea una vez al mes, mientras que en la mayoría de Android puede ser cada tres o cuatro meses.

Vale la pena destacar que, calibrar la batería no alargará su vida útil ni tampoco mejora el rendimiento, pero sí te evitará que la pantalla indique un porcentaje erróneo al real.