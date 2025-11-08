¿Dónde ver el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1? Horario y más detalles

Con solo cuatro carreras restantes en el calendario, la Fórmula 1 llega a uno de sus circuitos más emblemáticos: el Gran Premio de Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos. La cita en São Paulo promete emoción, incertidumbre y decisiones estratégicas que podrían definir el final de la temporada.

Tras la victoria de Lando Norris en el GP de la Ciudad de México, el campeonato se ha convertido en uno de los más disputados en años. Norris (357 puntos), Oscar Piastri (356) y Max Verstappen (321) están separados por apenas 36 unidades.

Este trío protagoniza la batalla más cerrada desde 2010, cuando los tres primeros pilotos estaban a solo 20 puntos con cuatro carreras pendientes. Cada adelantamiento, cada estrategia de neumáticos y cada error en pista puede marcar la diferencia en la lucha por el título.

Interlagos es famoso por su impredecible clima, que suele jugar un papel decisivo en el desarrollo de las carreras. La lluvia frecuente obliga a equipos y pilotos a adaptar sus planes sobre la marcha, haciendo que la estrategia para la carrera Sprint y la gestión de neumáticos sean factores clave. La salida será crucial para definir el podio, y los aficionados esperan que cada vuelta esté llena de tensión y espectáculo.

La presencia brasileña vuelve a Interlagos con Gabriel Bortoleto, novato de Sauber y primer piloto brasileño en participar desde Felipe Massa en 2017. Su debut añade un atractivo extra para los fanáticos locales, que celebrarán una nueva generación de talento en casa.

Datos clave del GP de Brasil

Longitud del circuito: 4.309 km, con 71 vueltas y una distancia total de 305.939 km.

Carrera Sprint: 24 vueltas.

Primer GP: 1973, ganado por Emerson Fittipaldi, quien repitió victoria al año siguiente.

Pole Position: ocho de los últimos 12 ganadores partieron desde la pole, aunque Verstappen ganó en 2024 partiendo desde el puesto 17.

ganó en 2024 partiendo desde el puesto 17. Curva icónica: Senna S .

. Récords: Michael Schumacher lidera con cuatro victorias; Ferrari suma nueve triunfos; Valtteri Bottas posee la vuelta más rápida (1:10.540 en 2018).

Fechas y transmisión

Carrera: domingo 9 de noviembre a las 11:55 a.m.

Canales: ESPN2 y Disney+ para América Latina

Con un campeonato al rojo vivo, pilotos al límite y el clima impredecible de Interlagos, el GP de Brasil 2025 promete ser una carrera inolvidable que podría redefinir la lucha por el título mundial.