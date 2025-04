‘Dewey’ de Malcolm In The Middle es visto en público por primera vez más de 10 años; así luce

‘Dewey’ es, indudablemente, uno de los personajes más queridos de Malcolm In The Middle, y de la televisión en general, gracias a su ocurrencias, y sus momentos icónicos en la destacada y ya nombrada serie.

Particularmente, aunque este personaje posee un reconocimiento sumamente amplio, su actor optó por retirarse de la escena público hace ya varios años.

Este intérprete reapareció ante las cámaras por primera vez en décadas, y aquí les mostramos como se ve hoy en día.

Así se ve hoy en día ‘Dewey’ de Malcolm In The Middle

‘Dewey’ es, para muchos, el personaje más brillante de Malcolm In The Middle. Las ocurrencias y momentos vividos por este niño, lograron cautivar a miles de amantes a la serie.

Esto le ganó un amplio cariño por parte de los fans de esta ‘sitcom’ en todo el mundo. Sin embargo, la cara detrás de Dewey optó por alejarse de la atención.

El nombre de este actor es Erik Per Sullivan, y su trayectoria, aunque corta, fue destacada. Este actor formó parte de Malcolm In The Middle, y también brindó su voz para algunas películas.

Su participación como Dewey fue ampliamente reconocida, pero, en 2010 anunció que se distanciaba tanto de la actuación, como de las redes sociales, y demás aspectos públicos.

Desde entonces, Sullivan no ha sido visto de manera recurrente, a excepción de esta semana, luego de que hace pocas horas realizara una aparición sorpresiva.

Estas fotografías fueron publicadas por The Sun, y causó gran alegría para los fanáticos de esta serie. ero, también sorpresa por la forma en que ha cambiado el actor desde su aparición en Malcolm In The Middle.

Cabe recordar que próximamente habrá una temporada nueva de Malcolm In The Middle, y Sullivan no participará.

De hecho, como reemplazo encontraron a otro actor que ha sido alabado por su parecido con Dewey. Su nombre es Caleb Ellsworth-Clark.

A pesar de no ser el actor original, en redes sociales los fanáticos de esta serie han mostrado un amplio apoyo hacia Caleb de cara a su nueva presentación.

Mientras que, finalmente, también se han llenado de cariño las publicaciones, donde se puede ver nuevamente al actor de Dewey, después de más de 1 década de su retiro.