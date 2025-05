Dave Mustaine insinúa que muertes de Cornell y Bennington fueron parte de un plan oculto

La visita de Dave Mustaine al popular podcast The Shawn Ryan Show no dejó indiferente a nadie. El líder de Megadeth, conocido por su estilo directo y su historial con Metallica, ofreció una conversación de más de tres horas en la que abordó desde su evolución personal hasta asuntos profundamente controversiales que afectan a la industria del entretenimiento.

Uno de los momentos más polémicos llegó cuando Mustaine se refirió abiertamente a la pedofilia en Hollywood. Con gesto serio y sin filtros, el guitarrista afirmó: “Hay que tener mucho cuidado con la pedofilia… Hay muchas cosas que están saliendo a la luz, con gente como Jeffrey Epstein y Sean ‘Puff Daddy’ Combs, fiestas salvajes, orgías… Me rompe el corazón que haya adultos capaces de hacerle daño a un niño. Es algo atroz y no entiendo por qué no hay castigos más duros. Creo que mucha gente no sabe lo que está pasando”.

Le puede interesar: Dave Mustaine habla de su salida de Metallica y ataca a la banda: “Compuse gran parte de su música”

Mustaine fue aún más lejos, insinuando que algunas figuras del rock podrían haber sido eliminadas deliberadamente por intentar destapar redes de abuso infantil. “Muchos músicos muy famosos de los que se rumorea de que fueron ‘ejecutados’ porque se estaban a punto de exponer la pedofilia”, dijo.

El presentador, sorprendido, le preguntó: “¿‘Ejecutados’ como ‘asesinados’?”, a lo que Dave respondió que “existe el rumor de que Chester de Linkin Park y Chris de Soundgarden estaban haciendo una película acerca del abuso y el tráfico infantil. Ya no están con nosotros y es muy sospechoso. Es porque no querían que todo eso viera la luz. Es muy triste hablar de todo esto. ¿Tienes alguna otra pregunta feliz?”.

Necesita saber: Dave Mustaine reaccionó contra sujeto que irrumpió en pleno concierto de Megadeth

Hijo de Chester Bennington no se quedó callado tras las declaraciones de Mustaine

Las declaraciones no tardaron en tener eco en redes, donde Tyler Lee Bennington, hijo del fallecido Chester Bennington, decidió alzar la voz para desmentir los rumores. Desde su cuenta en TikTok, el joven de 17 años fue tajante: “Esta es la mierda con la que me niego a lidiar en mi página. A esta persona la voy a bloquear. Soy un niño, no es apropiado comentar esto en mi publicación y, de hecho, en ninguna”.

Tyler, quien ha utilizado su plataforma digital para promover la concienciación sobre la salud mental y rendir tributo a su padre, subrayó que no existe evidencia alguna que respalde dichas teorías. “No hay pruebas sobre ninguna de las teorías que se han difundido. Sólo son viles intentos de hacer sensacionalismo y hacer de lo que, en realidad, es una gran tragedia, una historia jugosa”, declaró, antes de concluir con una dura crítica: “Cómprate una vida”.

Ver también: Megadeth: David Ellefson contó si sigue siendo amigo de Dave Mustaine

En el pie del vídeo que publicó, añadió: “No toleraré este tipo de comportamiento sobre mí, mi familia o cualquier fan en mi página. Me duele saber que todavía hay gente en el mundo que escucha estas calumnias que buscan llamar la atención. Este es el único vídeo que publicaré sobre esto. Para cualquier otro comentario como este, me reservo el derecho de burlarme y ridiculizarte antes de bloquearte”.

Por su parte, Talinda Bennington, viuda de Chester, también ha trabajado para combatir los tabúes en torno a los trastornos mentales con su iniciativa 320 Changes Direction, una organización dedicada a apoyar a quienes sufren depresión o luchan contra las adicciones.

Más noticias: Ella es la hija de Dave Mustaine, de Megadeth; dicen que heredó el talento de su padre