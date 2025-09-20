Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ HOY

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe protagonizarán un importante choque este 20 de septiembre. El ‘león’ buscará conseguir 3 puntos claves que le permitan afianzarse entre los primeros 8, mientras que los pastusos pretenderán sumar unidades necesarias.

Ambos equipos viven momentos contrastantes, pero, sin lugar a dudas, buscarán volver a chocar en un encuentro igualado que se definirá en la cancha.

Para que no se pierda nada de este encuentro, a continuación les dejamos todos los detalles de este cotejo.

Así va la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay ha vivido una cantidad brillante de emociones en el 2025-II. Los equipos del Fútbol Profesional Colombiano se mantienen en contienda por la gran corona del torneo local.

Equipos como Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe o Llaneros han demostrado su potencial en el objetivo de consagrar una nueva estrella en su palmarés.

Justo esto se demuestra en la tabla de clasificación de este torneo. Las posiciones marchan de la siguiente manera por el momento:

1- Atlético Bucaramanga – 24 puntos

2- Junior de Barranquilla – 21 puntos

3- Fortaleza – 21 puntos

4- Independiente Medellín – 20 puntos

5- Deportes Tolima – 20 puntos

6- Llaneros – 18 puntos

7- Atlético Nacional – 17 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Alianza – 15 puntos

10- Deportivo Cali – 14 puntos

11- Deportivo Pereira – 13 puntos

12- Once Caldas – 13 puntos

13- Envigado – 11 puntos

14- Millonarios – 11 puntos

15- La Equidad – 11 puntos

16- Unión Magdalena – 11 puntos

17- América de Cali – 10 puntos

18- Boyacá Chicó – 10 puntos

19- Deportivo Pasto – 9 puntos

20- Rionegro Águilas – 8 puntos

Este escenario demuestra a un Independiente Santa Fe en una posición privilegiada, mientras que también se ve a un Deportivo Pasto que necesita salir del fondo de la tabla.

Por ello, ambos equipos saldrán a dar el todo por el todo, con el objetivo de conseguir 3 puntos claves para sus aspiraciones.

Hora y dónde ver el Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

El partido tendrá lugar este 20 de septiembre, a partir de las 6:10 p.m., cuando está dispuesto que se lleve a cabo el puntapié inicial.

En caso de que desee ver este choque podrá hacerlo a través de la señal de WinSports.