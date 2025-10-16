¿Cuántas personas al día escuchan Iron Maiden? Son más de 500.000 fans en todo el mundo

Iron Maiden es una de las bandas más grandes en la historia del heavy metal. Esta agrupación ha logrado estremecer a miles de fanáticos, gracias a éxitos inolvidables, y un estilo claramente inconfundible en la industria.

Particularmente, esta agrupación ha protagonizado presentaciones históricas, y también canciones que se han convertido en himnos inolvidables.

Para resaltar el legendario legado que posee este colectivo, aquí les contamos cuántas personas escuchan diariamente a esta banda alrededor de todo el mundo.

¿Cuántas personas escuchan Iron Maiden al día?

El heavy metal es capaz de presentar una cantidad histórica de canciones legendarias. Alrededor de todo el mundo, varios fanáticos utilizan este estilo sonoro como una forma de banda sonora.

Esto se ha presentado a partir de una cantidad enorme de bandas talentosas, como es el caso de Metallica, Megadeth o incluso Iron Maiden.

Esta última banda de Steve Harris ha sido capaz de estremecer a sus fanáticos, a partir de éxitos legendarios.

Miles de personas consideran que esta banda es parte clave de su día a día, y así lo demuestran sus éxitosas cifras en plataformas digitales.

A pesar de la gran cantidad de años que han transcurrido desde sus inicios, Iron Maiden es una banda tendencia en los nuevos canales de difusión musical.

Según cifras de Kworb, Iron Maiden tiene diariamente 1.738.723 oyentes en Spotify, lo que demuestra la pasión fiel de los fanáticos por la ‘doncella de hierro’.

De acuerdo con esta misma plataforma, las canciones más escuchadas de esta banda en este lugar de streaming son:

1- The Trooper – 555.132.408

2- Run to the Hills – 440.957. 897

3- Fear of the Dark – 399.787.406

4- The Number of the Beast – 283.807.698

5- Hallowed Be Thy Name – 205.840.641

Cada una de estas canciones marcan un legado notable dentro del catálogo musical de una banda histórica, como lo es Iron Maiden.

La actualidad de la banda

A día de hoy, Iron Maiden se encuentra en medio de su gira ‘Run for Your Lives’. Este recorrido musical ha llevado a la banda por shows en Europa, con ciudades que han presenciado la potencia de Bruce Dickinson y compañía.

Por el momento no se han anunciado fechas de la banda en Sudamérica, pero sus fanáticos los esperan con ansias.