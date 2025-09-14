Si usted es uno de esos amantes de los videojuegos y el fútbol, en los próximos días podría emocionarse con el lanzamiento oficial de EA Sports FC 26, el cual estará disponible para PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch 1 y 2. Esta nueva versión cuenta con varias mejoras en el desarrollo del juego, por lo que todos los errores de ediciones pasadas han desaparecido de forma considerable.

Por otro lado, en este EA Sports FC 26 va a poder jugar con el perfil de los jugadores de la liga masculina y femenina más destacados en todo el mundo. Además, podrá encontrar todos los detalles relacionados con el ranking de la Premier League, dentro de los diferentes partidos, entre otros.

Hay varios iconos, uniformes y unos gráficos de lujo que te van a permitir vivir una experiencia lo más cercana a la realidad. También, varios medios internacionales mencionan que, al parecer, hay varias sorpresas tanto para la versión web como la de consola, por lo que esta es una señal para que todos los fans se enamoren de la nueva versión.

¿Cuándo se estrena EA Sports FC 26 en PlayStation y en Xbox en Colombia?

Según han informado varios medios internacionales especializados en temas gamers, el gran lanzamiento se daría el 26 de septiembre, pero se dice que hay varias funciones nuevas que van a estar disponibles desde el próximo 16 y 17 del mismo mes. De igual manera pasó en el 2024, cuando días antes de que llegará el juego original a todos los portales.

Después de esta fecha, todos los fans de EA Sports van a poder disfrutar de cientos de partidos tanto en la edición web, desde el portal oficial de EA iniciando sesión con sus credenciales de versiones pasadas. Pero si prefiere jugar desde su dispositivo móvil, también puede hacerlo, descargando la aplicación que va a estar disponible tanto en iOS como en Android.

Sin embargo, si usted ya cuenta con la aplicación, va a recibir una actualización automática que le va a permitir disfrutar de todas las novedades y herramientas que llegan con esta nueva versión, en donde se incluyen a jugadores estrella. Habrá nuevas opciones, como un mercado de transferencias abiertas, esto le va a dar la oportunidad a que usted cree el mejor equipo para la hora de disputar los encuentros deportivos.



También, estará la opción de crear el club de sus sueños en EA Sports FC 26, con este podrá disputar los torneos internacionales más importantes, demostrando que tiene a los más cracks para llevarse el campeonato.