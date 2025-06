¿Cuándo es el ‘festival emo’ en Bogotá? Black Veil Brides y más bandas

En las últimas horas, se dio a conocer el regreso de un festival que sin duda volverá a cientos de personas a recordar sus mejores épocas.está listo para llegar a la capital y sorprender a cientos de personas con un show por todo lo alto, en donde importantes bandas los llevarán a viajar en el tiempo. La cultura emo fue muy popular en Colombia, por lo que varias personas la adoptaron a su estilo de vida y era muy normal encontrarse con diferentes personas vestidas de negro , con un peinado característico y usando colores que eran muy representativos en ellos.pero con el paso de los años fue desapareciendo y quedó tan solo en el recuerdo de la sociedad. Leer más: Los dos únicos álbumes de rock en español que entraron en los mejores del 2025

¿Cuándo es el ‘Festival emo’ en Bogotá?

NUEVO ANUNCIO ☠️ FOREVER BROKEN llega a Colombia 🇨🇴 para recordar aquellos días 🖤 porque NO FUE SOLO UNA FASE ////_Y En esta primera edición participan: BLACK VEIL BRIDES, I SET MY FRIENDS ON FIRE, SENSES FAIL, SILVERSTEIN Y UNDEROATH 🔥 Octubre 28 | Chamorro City Hall 📍… pic.twitter.com/onAEaYXq7q