¿Cuál es la canción más aburrida en la historia del rock? La IA dio respuesta polémica

El rock presenta una cantidad enorme de éxitos a lo largo de la historia. Este género ha sido capaz de presentar composiciones que han enamorado a millones de personas alrededor de todo el mundo.

Bandas de la talla de Guns N’ Roses o incluso Queen han quedado en lo más alto de la industria, gracias a himnos legendarios que han ganado éxito tanto en su año de lanzamiento, como en la actualidad.

Más noticias: Superhéroes fanáticos del rock; ¿qué bandas escucharían según la IA?

Sin embargo, en este caso iremos al contraste, y mencionaremos la que sería la canción más aburrida de la historia del rock.

¿Cuál es la canción más aburrida del rock?

El rock posee miles de canciones que han encantado a varios fanáticos. Una amplia gama de éxitos son considerados himnos brillantes e inolvidables.

Sin embargo, el gusto por ciertas canciones es claramente subjetivo, por lo que incluso, ciertos himnos son considerados blancos de crítica.

Para muchos, algunos himnos del rock pueden llegar a ser monótonos, o incluso aburridos, al punto de ser críticados por décadas después de su lanzamiento.

De hecho, en este caso mencionaremos la que sería la canción más aburrida del rock. Claramente este es un tema polémico, pero también variable, por lo que optamos por consultar a la IA.

Gemini, la inteligencia artificial de Google explicó que esta es una temática compleja. A pesar de esto, se atrevió a elegir una.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin, uno de los lanzamientos más brillantes del rock.

De acuerdo con la IA, este himno puede ser considerado para muchos repetitivo, tedioso o lento, e incluso sobrevalorado para miles de personas.

Más noticias: Las intro de rock más tristes de toda la historia; lo hará llorar desde el primer segundo

Indudablemente, esta es una decisión polémica, en especial por la forma de apuntar de manera crítica a una de las canciones más representativas y destacadas de la música.

Del mismo modo, la inteligencia artificial se atrevió también a mencionar canciones de la talla de ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana, ‘Wonderwall’ de Oasis, o incluso ‘Please Please Me’ de los Beatles.

Cabe aclarar que, el legado de estas canciones es, por supuesto, indudable, y este señalamiento no disminuye en lo absoluto el brillo de sus trayectorias, ni tampoco el éxito histórico de los himnos ya mencionados con anterioridad.