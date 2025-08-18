¿Cuál es el nombre real de Bob Dylan? Pocos conocen la verdadera identidad de la leyenda

Bob Dylan es una de las grandes leyendas del rock. Este artista ha encantado a varias generaciones gracias a su talento artístico tanto en la composición, como en su habilidad para interpretar grandes canciones.

A lo largo de los años, Dylan ha sido capaz de extender su legado con una trayectoria que tuvo sus inicios en 1957, y que se mantiene en plena vigencia.

Sin embargo, algo que muchos desconocen es que este artista tiene otro nombre de manera original, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuál es el nombre real de Bob Dylan?

Particularmente, este artista nació en 1941, por lo que su camino musical comenzó en una edad temprana.

Dylan nació en el seno de una familia judía, por lo que comenzó su vida con dos nombres, uno hebreo, y otro de nacimiento.

En el caso del primero de ellos es Shabtai Zisel ben Avraham, uno poco sabido. Aunque, su segundo nombre tampoco era Bob Dylan.

Dicha segunda identidad es la de Robert Allen Zimmerman, nombre que incluye los apellidos de sus padres.

A lo largo de su trayectoria, Dylan utilizó varios seudónimos, los cuales marcaron su carrera. De hecho, en 1959 este artista utilizó el nombre de Elston Gunn.

No sería hasta la década de los ’60’s que Bob Dylan empezó a utilizar este nombre reconocido actualmente. La novia de aquel momento del artista sugirió este nombre, aunque originalmente era Bob Dillon.

Esto era originario de Matt Dillon, quien formaba parte de la serie ‘Gunsmoke’. No obstante, tiempo después este propio nombre mutaría a Bob Dylan, con el poeta Dylan Thomas como referencia.

A pesar de esto, la leyenda del rock ha asegurado que hubo otras opciones como ‘Bobby Vee’, ‘Bobby Dydell’ o incluso ‘Bobby Dylan’, aunque este último le parecía cursi.

Con el tiempo, Robert Allen se quedó con la identidad de Bob Dylan, un nombre que finalmente se convirtió en historia de la música.

