Guns N’ Roses: así fue como se creó el nombre de la legendaria banda de rock

No todas las bandas legendarias nacen en estudios de grabación o en escenarios. Algunas, como Guns N’ Roses, surgen de habitaciones compartidas, conflictos con managers y decisiones impulsivas que cambian la historia del rock. Tracii Guns, fundador de L.A. Guns, compartió en una entrevista con Loudwire los momentos que dieron vida al icónico nombre que acabaría marcando a toda una generación.

¿Cómo nació el nombre Guns N’ Roses?

La historia comienza cuando Axl Rose, entonces conocido como Bill Bailey, y su amigo Jeffrey Isbell, quien más tarde adoptaría el nombre Izzy Stradlin, formaron la banda Hollywood Rose. Mientras tanto, Tracii Guns lideraba su propio proyecto musical, L.A. Guns. Fue allí donde las trayectorias de Tracii y Axl se cruzaron por primera vez.

“Le pedí a Axl que se uniera a L.A. Guns y estuvo en la banda unos seis o siete meses, aunque el mánager acabó odiando a Rose y quiso despedirle (…) En ese momento vivíamos todos juntos y Axl y yo nos sentamos y dijimos: ‘¿Qué vamos a hacer?’ Así que los dos respondimos: ‘A la mie…’, y se nos ocurrió el nombre de Guns N’ Roses, que iba a servir para ser un sello discográfico en el que sacaríamos singles”, explicó Tracii.

La convivencia entre los músicos era intensa y caótica. Tras la salida forzada de Axl por parte del entonces mánager, Raz Cue —quien simplemente dijo “no voy a lidiar contigo más”—, el grupo experimentó una transición. Durante ese periodo, Mike Jagosz ocupó brevemente el puesto de vocalista, mientras Axl retomaba contacto con Izzy Stradlin. Fue entonces cuando Tracii propuso incorporar a Izzy en una nueva alineación.

Origen del nombre Guns N’ Roses

El nombre Guns N’ Roses nació como una fusión de los proyectos previos: la palabra “Guns” provenía de L.A. Guns, mientras que “Roses” era una herencia directa de Hollywood Rose. “La idea inicial con Axl era: ‘Vale, vamos a limitarnos a componer y a grabar y, después, saldremos por ahí y tocaremos las nuevas canciones’. Y, de alguna forma, se nos ocurrió el nombre de Guns N’ Roses”, recordó Tracii. Sin embargo, Axl no estaba del todo convencido. “Me acuerdo que, como a los cinco minutos de que se nos ocurriese, Axl estaba como: ‘Nah, no me convence tío, Guns N’ Roses’. Y yo estaba como: ‘Sí, ¡es un gran nombre para una banda!’”.

Aunque Tracii Guns no continuó en la banda que finalmente conquistaría el mundo con himnos como ‘Sweet Child o’ Mine‘ y ‘Welcome to the Jungle’, su influencia fue decisiva. Fue su visión, junto con la persistencia de Axl, lo que dio origen a un nombre que resonaría en estadios de todo el planeta.

Y aunque la idea de crear un sello discográfico llamado Guns N’ Roses duró apenas minutos, terminó siendo la marca de una de las agrupaciones más reconocibles del rock. Lo que nació como una respuesta rebelde a un despido terminó convirtiéndose en una leyenda viva de la música.

