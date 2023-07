De qué se trata la canción ‘Like a Rolling Stone’ de Bob Dylan

Bob Dylan es uno de los compositores e intérpretes más destacados en la historia del rock. El estadounidense, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, publicó su disco debut ‘Bob Dylan’ en 1962.

Desde ese momento, Dylan ha publicado 39 álbumes de estudio y 14 álbumes en vivo, el último de ellos ‘Rough and Rowdy Ways’ publicado en 2020.

A pesar del éxito de su carrera y de todos sus discos, hay una canción en especial que marcó la historia de este género musical, se trata de ‘Like a Rolling Stone’ lanzada en 1965 en su sexto álbum de estudio ‘Highway 61 Revisite’.

¿De qué se trata ‘Like a Rolling Stone’?

Esta canción, que marcó el paso de Dylan del Folk al Rock, ocupa el cuarto lugar de listado de las 500 mejores canciones de la historia publicado en 2021 por la revista Rolling Stone y se ha convertido en un himno del género, incluso la IA la reconoce como parte de las mejores canciones del rock.

La historia de la canción tiene una protagonista Miss Lonely, que luego de una vida de lujos cae en desgracia y se vuelve la burla de la sociedad; sin embargo, muestra también como una pérdida puede terminar siendo liberadora. Las letras de las canciones de Bob Dylan suelen ser poesía, esto lo demuestra el premio otorgado por la academia en 2016.

Casi 60 años después de su lanzamiento, aún no hay certezas sobre si Miss Lonely estaba inspirada en alguien de la vida real o fue lo un personaje ficticio creado por Dylan, en el que volcó todo lo que sentía en el momento en el que la escribió.

Según el mismo Dylan, esta canción no es más que una oda al odio y el resentimiento: “La escribí al llegar de Inglaterra, en diez páginas concentré todo el odio que llegué a acumular y con el que no podía vivir más. Una vez la escribí, ese odio, esa sed de venganza desapareció”.

Igualmente, aseguró que en un principio se trataba de un poema y no había contemplado la opción de volver la canción hasta que «un día sentado en el piano comencé a tararear ‘How Does it Feel?’, y ahí comenzó a llegar la melodía».

Versiones de la canción

La canción de Bob Dylan generó tanto impacto en el mundo del rock, qué grandes artistas de la industria, como David Bowie y Jeff Beck, sacaron sus propias versiones.

Mick Ronson y David Bowie

Después de trabajar juntos en diferentes discos como ‘The Man Who Sold The World’, en 1970, y ‘The Spiders from Mars’ en 1972, Mick Ronson y David Bowie volvieron a juntarse para sacar una versión de la canción de Dylan; esta es una de las favoritas de los fanáticos del rock.

Seal y Jeff Beck

En 2012, el guitarrista Jeff Beck, quien falleció a principios de 2023, se juntaba con el ganador del Grammy Seal para crear su versión de la canción de Dylan, como parte de ‘Chimes of Freedon: The songs of Bob Dylan honoring 50 years Amnesty Internationtal’, una caja de cuatro discos en que se homenajeaba al estadounidense con fines humanitarios.

The Rolling Stones

En 1995 la banda grabó la versión de la canción para su disco acústico en directo ‘Stripped’, y desde ese momento la banda suele hacerla parte de su repertorio en sus conciertos. En 1998, durante un concierto en Río de Janeiro en Brasil, Dylan fue invitado al escenario, donde interpretaron esta canción.