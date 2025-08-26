¿Cómo canjear códigos de Free Fire? Paso a paso para obtener recompensas en Garena

Free Fire es uno de los juegos móviles más populares en todo el mundo. Este título de acción y supervivencia se caracteriza por sus partidas rápidas en formato battle royale, en las que 50 jugadores compiten hasta que queda un solo ganador. Su éxito se debe a su jugabilidad accesible, constantes actualizaciones y eventos especiales que mantienen activa a su comunidad.

Le puede interesar: Juegos gratis para instalar en Android y jugar sin internet: IA analizó los mejores

Además de las recompensas que se pueden conseguir jugando, Free Fire cuenta con un portal oficial de canje donde los usuarios pueden obtener diamantes gratuitos, objetos especiales y otros beneficios mediante códigos que Garena publica periódicamente. Estos códigos suelen estar disponibles por tiempo limitado y se renuevan cada semana.

Códigos disponibles de Free Fire y cómo canjearlos

Del 26 al 30 de agosto, Garena ha habilitado los siguientes códigos para canjear recompensas en Free Fire:

FFMTYQPXFGX6

FF6WXQ9STKY3

FFRSX4CYHXZ8

NPTF2FWXPLV7

FFDMNQX9KGX2

FFCBRX7QTSL4

FFSGT9KNQXT6

FPSTX9MKNLY5

XF4S9KCW7KY2

FFEV4SQPFKX9

FFPURTXQFKX3

FFNGYZPPKNLX7

FFYNCXG2FNT4

FPUSG9XQTLMY

FFKSY9PQLWX5

FFNFSXTPVQZ7

GXFT9YNWLQZ3

FFM4X9HQWLM5

Es importante tener en cuenta que cada código tiene entre 12 y 16 caracteres, combinando letras mayúsculas y números. Algunos pueden no estar disponibles en todos los países o haber caducado antes del plazo.

Mire también: Esta es la mejor consola de videojuegos según IA: rendimiento gráfico y presupuesto

Paso a paso para canjear un código

Entre al portal oficial de recompensas de Free Fire. Inicia sesión con tu cuenta, usando opciones como Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o X. Introduce el código en el campo correspondiente, sin guiones y respetando las mayúsculas. Haz clic en confirmar. Espere hasta 30 minutos para que las recompensas se acrediten en su cuenta.

Los códigos de Free Fire son una forma sencilla de conseguir beneficios extra en el juego y aprovechar al máximo los eventos y promociones que Garena ofrece a su comunidad.