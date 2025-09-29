Colombia vs. Arabia Saudita Mundial Sub-20: hora y dónde seguir EN VIVO el partido
Este lunes, la Selección Colombia Sub-20 inicia su camino en el importante campeonato y se enfrentará a Arabia Saudita en Chile.
La Selección Colombia Sub-20 comienza este lunes 29 de septiembre su participación en el Mundial de la FIFA 2025, que se disputa en Chile. El debut será ante Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca, en el marco de la primera jornada del grupo F, que también integran Noruega y Nigeria.
El conjunto dirigido por César Torres llega a la cita mundialista con la motivación de realizar un buen torneo y de superar la mejor presentación histórica del país en esta categoría, que fue en Emiratos Árabes Unidos en 2005 cuando consiguieron el tercer lugar.
La clasificación al campeonato se logró gracias a la campaña en el Sudamericano Sub-20, donde la ‘tricolor’ aseguró su cupo y consolidó una base de jugadores que ahora buscarán dar el salto internacional.
En la fase de preparación, Colombia enfrentó a rivales de peso y dejó resultados variados: victoria 3-2 sobre México, empate 1-1 contra Paraguay, además de otros partidos amistosos en meses anteriores frente a Panamá, Estados Unidos y Noruega.
La última vez que Colombia se enfrentó a Arabia Saudita fue en junio de 2025 como parte de un amistoso. El partido terminó 2-1 a favor de la Tricolor, por lo que la selección llega a su debut en el Mundial con la esperanza de repetir la victoria.
El encuentro marcará el inicio del camino para un grupo que combina futbolistas con experiencia en ligas internacionales y figuras que se destacan en el fútbol colombiano.
Entre los convocados resaltan nombres como Alexéi Rojas (Arsenal, Inglaterra), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil) y Oscar Perea (AVS Futebol, Portugal), además de varios talentos del rentado local como Simón García (Atlético Nacional) y Carlos Sarabia (Millonarios).
La fase de grupos se jugará completamente en Talca, donde Colombia buscará clasificar a octavos de final y avanzar paso a paso en un torneo que reúne a las futuras estrellas del fútbol mundial.
