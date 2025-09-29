Deportes

La Selección Colombia entrenando para su debut en el Mundial sub 20.

Colombia vs. Arabia Saudita Mundial Sub-20: hora y dónde seguir EN VIVO el partido

Este lunes, la Selección Colombia Sub-20 inicia su camino en el importante campeonato y se enfrentará a Arabia Saudita en Chile.

Indira Córdoba

La Selección Colombia Sub-20 comienza este lunes 29 de septiembre su participación en el Mundial de la FIFA 2025, que se disputa en Chile. El debut será ante Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca, en el marco de la primera jornada del grupo F, que también integran Noruega y Nigeria.

El conjunto dirigido por César Torres llega a la cita mundialista con la motivación de realizar un buen torneo y de superar la mejor presentación histórica del país en esta categoría, que fue en Emiratos Árabes Unidos en 2005 cuando consiguieron el tercer lugar.

La clasificación al campeonato se logró gracias a la campaña en el Sudamericano Sub-20, donde la ‘tricolor’ aseguró su cupo y consolidó una base de jugadores que ahora buscarán dar el salto internacional.

En la fase de preparación, Colombia enfrentó a rivales de peso y dejó resultados variados: victoria 3-2 sobre México, empate 1-1 contra Paraguay, además de otros partidos amistosos en meses anteriores frente a Panamá, Estados Unidos y Noruega.

La última vez que Colombia se enfrentó a Arabia Saudita fue en junio de 2025 como parte de un amistoso. El partido terminó 2-1 a favor de la Tricolor, por lo que la selección llega a su debut en el Mundial con la esperanza de repetir la victoria.

Debut de Colombia Sub-20: hora, lugar y transmisión en vivo

El encuentro marcará el inicio del camino para un grupo que combina futbolistas con experiencia en ligas internacionales y figuras que se destacan en el fútbol colombiano.

Entre los convocados resaltan nombres como Alexéi Rojas (Arsenal, Inglaterra), Yeimar Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil) y Oscar Perea (AVS Futebol, Portugal), además de varios talentos del rentado local como Simón García (Atlético Nacional) y Carlos Sarabia (Millonarios).

La fase de grupos se jugará completamente en Talca, donde Colombia buscará clasificar a octavos de final y avanzar paso a paso en un torneo que reúne a las futuras estrellas del fútbol mundial.

  • Partido: Colombia vs. Arabia Saudita
  • Torneo: Mundial Sub-20 de la FIFA 2025
  • Fecha: lunes 29 de septiembre
  • Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
  • Lugar: Estadio Fiscal de Talca, Chile
  • Dónde ver: Caracol TV, RCN y DGO

Convocados:

  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila
  • Simón García Valero – Atlético Nacional
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

