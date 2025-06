¿Cuál fue la primera canción ‘heavy’ de los Beatles? Este es su significado

Aunque el catálogo de The Beatles está repleto de grandes clásicos y éxitos rotundos, hay canciones que, sin ser las más populares, fueron importantes en la historia evolutiva de la banda. Este es el caso de “Ticket to Ride”, lanzada en abril de 1965 como parte del álbum Help!. Esta canción no solo significó un cambio en el tono y estructura del sonido beatle, sino que también fue considerada por John Lennon como la primera canción “heavy” del grupo.

En un momento en el que predominaban las baladas y melodías pop dentro del repertorio de la banda, “Ticket to Ride” irrumpió con un ritmo más lento, una base instrumental más densa y una carga emocional más compleja.

Le puede interesar: El día que McCartney grabó a espaldas de Lennon y desató guerra en The Beatles ¿Qué canción fue?

Esta canción se caracterizó por tener un sonido diferente a sus antecesoras. En ‘Ticket to Ride’ Ringo Starr toca la batería con un estilo poco convencional con el que le dio una atmosfera más melancólica a dicho tema.

¿Qué significa “Ticket to Ride” de los Beatles ?

A lo largo de los años, la letra de esta canción ha sido objeto de diversas interpretaciones. Aparentemente, parece relatar el momento en que una mujer decide abandonar a su pareja y emprender un nuevo rumbo, lo cual queda claro en el verso recurrente: “She’s got a ticket to ride, but she don’t care” (Ella tiene un boleto para viajar, pero no le importa).

Pero más allá del desglose sentimental, “Ticket to Ride” también contiene una historia personal y un juego de palabras que remiten a una vivencia compartida entre Lennon y McCartney. A principios de los años 60, ambos amigos hicieron autostop hasta la ciudad de Ryde, en la Isla de Wight, para visitar a Betty (prima de Paul) y su esposo Mike Robbins, quienes administraban un pub local. Ese “ticket to Ryde” eventualmente se transformó en la frase que daría título a la canción.

Mire también: Esta fue la última canción que los Beatles tocaron en vivo; fue hace más de 50 años

En su libro ‘The Lyrics: 1956 to the Present’, Paul McCartney reveló el significado de esta canción y reveló el origen de la expresión. “John y yo siempre disfrutamos del juego de palabras. Así que la frase ‘She’s got a ticket to ride’ por supuesto que se refería a viajar en bus o tren, pero –si realmente quieres saberlo– también hacía referencia a Ryde, en la Isla de Wight, donde mi prima Betty y su esposo Mike tenían un pub”.