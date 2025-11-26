Canción de Bunbury entró en la lista de las 100 mejores del siglo XXI: ¿cuál es?

Bunbury, uno de los artistas más grandes del rock en español, recibió una importante distinción hace poco tiempo. El icónico vocalista que fue parte de Héroes del Silencio posee una trayectoria notable gracias a su talento.

A partir de varios lanzamientos inolvidables, Enrique Bunbury se ha ganado el cariño de miles de fanáticos alrededor del mundo.

De hecho, varias de sus canciones son consideradas parte inolvidable de la industria rock, e incluso parte histórica de la escena musical a nivel mundial.

Canción de Bunbury está entre las mejores del siglo XXI

Año tras año, cientos de expertos dan su opinión sobre la industria de la música, e incluso destacan a varios artistas como líderes de este sector.

Miles de artistas gozan de gran reconocimiento, gracias a sus lanzamientos y su destacada trayectoria. Justo este fue el caso de Enrique Bunbury hace pocos días.

Desde la revista especializada Rolling Stone lanzaron una lista con las 100 mejores canciones en español de este siglo XXI. Allí brillaron varios nombres notables y composiciones que enamoraron al público.

Sin embargo, una de las más destacadas fue protagonizada por Enrique Bunbury. El músico español destacó en el puesto 27 de este ranking, gracias a uno de sus éxitos más notables.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Lady Blue’, una composición lanzada en 2002, y que desde entonces ha marcado época de manera inolvidable.

En este puesto, Rolling Stone destacó el gran talento de Enrique Bunbury. Además también se mencionó la influencia de David Bowie en su trayectoria.

Según estos especialistas, en ‘Lady Blue’ el español se convierte en Major Tom, y demuestra una letra llena de referencias y versos brillantes. Allí Enrique Bunbury demuestra gran capacidad y talento.

Este, sin dudas, una muestra clara del gran brillo que posee este artista, y la forma en que ha encantado a miles de sus fanáticos a partir de éxitos brillantes.

En plataformas digitales esta canción acumula más de 100 millones de reproducciones, como una muestra del gran cariño que posee la fanaticada de Bunbury hacia ‘Lady Blue’.

Esta canción es una de las más brillantes del rock en español, y demuestra un legado que ha encantado a toda una época, con sonidos y versos inolvidables.