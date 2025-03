Calendario fecha 9 Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios de todos los partidos

La fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-l terminó este lunes 10 de marzo con el partido entre Deportes Tolima y Once Caldas. El encuentro culminó con la victoria de los ‘pijaos’ en casa con un marcador de 2-0, un resultado que le permitió quedarse con los tres puntos posibles de esta jornada.

Durante esta fecha se vivieron varios encuentros deportivos importantes que causaron movimientos clave en la tabla de posiciones de la Liga. Entre los partidos más destacados estuvieron el de Santa Fe vs. Fortaleza (2-0), Junior vs. Millonarios (2-1), Atlético Nacional vs. América (1-0) y Tolima vs. Once Caldas (2-0).

Por su parte, para Millonarios esta fecha no fue la mejor, pues el equipo Embajador volvió a sumar una nueva derrota en esta temporada de la Liga. Los azules cumplieron con su cita en el Metropolitano de Barranquilla, pero fueron derrotados por Junior. Para dicho encuentro, Millos no contó con: Falcao García, Nicolás Giraldo, Santiago Giordana, Juan Pablo Vargas, Daniel Mantilla ni Delvin Alfonzo.

Por su parte, Atlético Nacional volvió a tomar fuerza luego de haberse recuperado de su última derrota ante Alianza, sumando así ya dos victorias consecutivas. La primera, frente a Fortaleza (1-5) y la segunda, ante América por la mínima diferencia como parte de esta octava fecha.

Terminada la fecha 8 de la Liga, Independiente Medellín quedó como el líder de la tabla de posiciones con 18 unidades. Luego, le sigue Atlético Nacional, quien está en el segundo lugar con 16 puntos. El tercero lo ocupa América. El cuarto, Junior. El quinto, Cali y Millonarios está en la sexta casilla con 13 puntos.

Fechas y horarios de la jornada 9 de la Liga BetPlay

Viernes 14 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Pereira

​Estadio: Américo Montanini (Bucaramanga)

Hora: 6:30 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Deportivo Pasto vs. La Equidad

Estadio: La Libertad (Pasto)

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports+

Sábado 15 de marzo

Envigado FC vs. Atlético Nacional

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Hora: 2:00 p.m.

TV: Win Sports+

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Hora: 4:10 p.m.

TV: Win Sports / Win Sports+

América vs. Alianza FC

Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Hora: 6:20 p.m.

TV: Win Sports+

Once Caldas vs. Santa Fe

Estadio: Palogrande (Manizales)

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win Sports+

Domingo 16 de marzo

Millonarios vs. Águilas Doradas

Estadio: El Campín (Bogotá)

Hora: 2:00 p.m.

TV: Win Sports+

Unión Magdalena vs. Boyacá Chicó

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)

Hora: 4:10 p.m.

TV: Win Sports+

Ind. Medellín vs. Deportivo Cali

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Hora: 6:20 p.m.

TV: Win Sports+

Llaneros FC vs. Junior

Estadio: Bello Horizonte (Villavicencio)

Hora: 8:30 p.m.

TV: Win Sports+