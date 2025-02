Calendario de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios de todos los partidos

La fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-l terminó este viernes 14 de febrero con el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. El encuentro culminó con un empate sin goles, un resultado que solo le permitió sumar un punto a cada equipo.

Aunque la mayoría de los partidos correspondientes a la fecha 4 se lograron disputar, hubo un par de encuentros que tuvieron que posponerse. Tanto el juego entre Águilas Doradas vs. América de Cali como el de Alianza vs. Fortaleza quedaron aplazados.

Uno de los partidos más destacados de esta fecha fue el protagonizado por Santa Fe y Atlético Nacional. Ambos equipos se midieron en el estadio El Campín en un agónico encuentro que dejó como resultado un empate de 2-2. Hasta ahora, el juego ha sido calificado como el mejor de esta temporada de la Liga.

Terminados los partidos agendados para este viernes, el sábado 15 de febrero, la Liga BetPlay iniciará una nueva jornada. En esta oportunidad, América vs. Santa Fe y Millonarios vs. Medellín serán los encargados de abrir la quinta fecha del campeonato.

Así las cosas, la quinta jornada de la fase de todos contra todos de la Liga iniciará en la tarde de este sábado 15 e irá hasta el miércoles 19 de febrero. El último partido de esta jornada será el clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira.

Fechas y horarios de la fecha 5 de la Liga BetPlay 2025-l

Entre los partidos más atractivos de esta quinta fecha de la Liga se encuentran el de América vs. Santa Fe y el de Millonarios vs. Medellín. Por su parte, el juego entre Atlético Nacional y Tolima fue aplazado y no se podrá disputar el domingo 16 de febrero.

Sábado 15 de febrero

América de Cali vs. Santa Fe

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 4:00 p.m.

Millonarios vs. Independiente Medellín

Estadio: El Campín

Hora: 8:10 p.m.

Domingo 16 de febrero

Unión Magdalena vs. La Equidad

Estadio: Sierra Nevada

Hora: 5:10 p.m.

Lunes 17 de febrero

Envigado vs. Deportivo Pasto

Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 4:00 p.m.

Fortaleza CEIF vs. Rionegro Águilas Doradas

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 8:10 p.m.

Martes 18 de febrero

Atlético Bucaramanga vs. Alianza Valledupar

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Hora: 4:00 p.m.

Llaneros vs. Deportivo Cali

Estadio: Bello Horizonte

Hora: 6:10 p.m.

Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla

Estadio: La Independencia

Hora: 8:20 p.m.

Miércoles 19 de febrero