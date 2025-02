¡Nacional, líder irrefutable! Así va la tabla de la Liga BetPlay 2025-I tras la fecha 4

Este viernes 15 de febrero, se llevaron a cabo los dos últimos partidos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2025-l. Tras los encuentros entre Deportivo Pereira vs. Tolima y Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga , el torneo de apertura de este 2025 dio por terminada su cuarta jornada.

Aunque la mayoría de los partidos correspondientes a la fecha 4 se lograron disputar, hubo un par de encuentros que tuvieron que posponerse. Por un lado, se aplazó el de Águilas Doradas vs. América de Cali y, por el otro, se postergó el de Alianza vs. Fortaleza. Hasta el momento, la Dimayor no ha confirmado la fecha en la que se llevarán a cabo estos partidos.

Entre los encuentros más destacados de esta fecha de la Liga estuvieron los protagonizados por Llaneros vs. Millonarios (2-2) y Santa Fe vs. Atlético Nacional (2-2), este último considerado como el mejor partido hasta ahora de esta temporada de la Liga BetPlay 2025-l.

Santa Fe y Atlético Nacional protagonizaron un intenso partido en el estadio El Campín en Bogotá. Tanto el equipo cardenal como el verdolaga salieron a la cancha con sed de victoria y disputaron un juego que dejó como resultado un agónico empate.

Terminado el partido en El Campín, Nacional se tuvo que repartir los puntos con Santa Fe y marcó su primer empate de en esta temporada. Sin embargo, esto no afectó al equipo paisa, quien continúa liderando la tabla de posiciones con 10 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-l

Aunque hasta ahora se han disputado cuatro de las 20 fechas de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-l, los resultados en los juegos de esta jornada ocasionaron varios movimientos en la tabla de posiciones de la competencia.

Hasta el momento, y tras el empate frente a Santa Fe, Atlético Nacional afianzó su liderato en la tabla de posiciones. Hasta el momento, el cuadro dirigido por Javier Gandolfi suma tres victorias y un empate.

Por su parte, América de Cali, que inició liderando esta temporada, bajó al cuarto lugar luego de que el partito contra Águilas Doradas quedara aplazado. Ahora, es Independiente Medellín quien se quedó con el segundo puesto y 8 unidades, dos menos que el actual líder.

Millonarios aún sigue un partido por debajo que los demás lo que lo tiene en el quinto puesto de la tabla con 7 puntos. El cuadro embajador, que acaba de sufrir la baja de David Mackalister Silva, suma dos victorias y un empate.