Linkin Park y más bandas de rock deberían ser nominadas al Rock And Roll Hall Of Fame

Ya fue publicado el listado oficial de las nominaciones al Rock and Roll Hall of Fame 2025 y se encuentran las siguientes bandas: The Black Crowes, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, Soundgarden, Oasis, The White Stripes y la sorpresivamente Maná. Estas son algunas bandas que, si bien unas han tenido una nominación reciente, para muchos fanáticos del rock deberían estar prontamente en el salón.

Recordemos que para estar nominados al Rock And Roll Hall Of Fame se necesita principalmente haber lanzado su primer disco como mínimo 25 años atrás, tener una trayectoria discográfica exitosa, influencias sobre otros artistas y ser éxito comercial. Por eso mismo, estas son algunas bandas que los fanáticos claman por un espacio en el museo.

Linkin Park

No podemos negar que su primer disco el ‘Hybryd Theory’ ha sido uno de los mejores álbumes debut de la historia compitiendo con el ‘Appetite For Destruction’ de Guns N’ Roses y el ‘Kill Em All’ de Metallica. Además, con los números que han tenido como el ‘Meteora’, el ‘Minutes To Midnight’ e incluso el más reciente ‘From Zero’. Tenemos que observar que el disco se estrenó el 24 de octubre del 2000, lo que significa que para la próxima nominación debería estar obligatoriamente incluida la banda que lidera Mike Shinoda y el gran legado para toda una generación como lo hizo Chester Bennington y que actualmente tomó la batuta Emily Amstrong.

3 Doors Down

La banda liderada por Brad Arnold tiene un caso semejante. Tienen un álbum debut muy exitoso como el ‘The Better Life’, que muchos le reconocemos canciones como ‘Kryptonite’, que supera el billón de reproducciones en Spotify y ‘Loser’. Además de la consolidación de su segundo disco ‘Away From The Sun’ con canciones como ‘Here With Out You’. Ahora bien, la celebración de los 25 años del ‘The Better Life’ fue 4 días antes de la publicación de los nominados y muchos fanáticos se preguntan por qué no estuvieron en el listado y desde hace cuánto lo tienen listo.

Otras bandas que merecen estar mínimo en la lista de nominaciones por parte de los fanáticos son A Perfect Circle, Disturbed, All American Rejects y Sum 41 entre las más reconocidas ¿A quién propone usted?