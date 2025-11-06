Así se jugarán los partidos de vuelta de las ‘semis’’ de la Copa BetPlay: fechas y horarios

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la nueva programación para los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay.

Los encuentros se disputarán con casi una semana de diferencia, un hecho poco habitual que busca ajustar el calendario y mantener el equilibrio competitivo entre los equipos que aún siguen en carrera, tanto en el torneo como en la Liga BetPlay.

Los cambios también afectan la última jornada del todos contra todos de la Liga, ya que la entidad decidió reorganizar fechas para evitar cruces y garantizar condiciones justas para todos los clubes que pelean su clasificación a los cuadrangulares finales.

Nuevas fechas de las semifinales de la Copa BetPlay

El primer clasificado a la final de la Copa BetPlay se conocerá en Medellín. Independiente Medellín recibirá a Envigado el lunes 10 de noviembre a las 7:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto rojo parte con una leve ventaja de 1-0 obtenida en la ida, mientras que el cuadro naranja buscará revertir el marcador para conseguir su primera final en el certamen.

Por su parte, la segunda semifinal se jugará una semana después. América de Cali recibirá a Atlético Nacional el domingo 16 de noviembre a las 5:00 p.m., en el estadio Pascual Guerrero. El equipo antioqueño llega con una cómoda ventaja de 4-1 en el marcador global, pero los ‘Escarlatas’ confían en lograr una eventual remontada en casa.

La Dimayor también informó que la fecha 20 de la Liga BetPlay se disputará el jueves 13 de noviembre, con los ocho partidos programados de manera simultánea. Esta medida busca garantizar el principio de Fair Play y evitar ventajas por conocer resultados previos de otros rivales directos.

Con esta reprogramación, la final de la Copa BetPlay podría realizarse entre el 20 y el 21 de diciembre, lo que significaría que el campeón del torneo copero se conocería incluso después del cierre oficial de la Liga colombiana.