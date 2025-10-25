Así puede saber qué tamaño de plumillas o limpiaparabrisas usa su carro: Medida 10 modelos comunes

Los limpiaparabrisas son uno de los elementos esenciales para mantener la visibilidad óptima al conducir, especialmente cuando las condiciones climáticas no son las favorables para manejar. Unas pumillas en mal estado podrían comprometer la seguridad vial, ya que no cumplen a su cabalidad con su función que es retirar la obstrucción visual del panorámico.

Le compartimos como elegir las escobillas adecuadas para su vehículo, los tipos, como instalarlas y como saber cuando es el momento indicado para cambiarlas. Es importante saber la medida correcta de las plumillas de su vehículo, pero existen tips que le pueden ayudar a elegir el modelo correcto.

Verifique el manual en el manual de su carro o en la etiqueta de las escobillas la medida en pulgadas, si no lo encuentra levante el brazo del parabrisas y allí encontrará la medida grabada en la goma vieja. Generalmente en Colombia, muchas tiendas muestran productos según la medida, por ejemplo: 19”, 20”, 22”

Le puede interesar: ¿Qué luces de carros NO están permitidas en Colombia? Esto dice el Código Nacional

Tipo de plumillas:

En el mercado existen varios tipos de plumillas y elegir la correcta puede marcar la diferencia en la visibilidad adecuada del vehículo.

Plumillas convencionales:

Son las más tradicionales. Cuentan con una estructura metálica que sostiene la goma limpiadora. Suelen ser económicas, pero con el tiempo pueden perder eficacia, especialmente si se exponen mucho al sol o a la lluvia.

Plumillas planas o aerodinámicas:

Son más modernas y flexibles. No tienen estructura metálica, lo que reduce el ruido y mejora la presión sobre el parabrisas. Además, su diseño aerodinámico evita que el viento las levante a altas velocidades.

Plumillas híbridas:

Combinan lo mejor de las dos anteriores: la resistencia de las convencionales y la estética aerodinámica de las planas. Son ideales para climas variables y vehículos que enfrentan lluvias frecuentes.

Cómo elegir las plumillas adecuadas:

Al momento de cambiar las plumillas es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.

Compatibilidad: verifique el modelo exacto de su vehículo, ya que las medidas y los anclajes pueden variar.

Clima: si vive en zonas lluviosas o frías, opte por plumillas resistentes a la humedad y las bajas temperaturas.

Material: las gomas de silicona duran más y limpian mejor que las de caucho común.

Mantenimiento: limpie regularmente las plumillas y el parabrisas para evitar que se acumulen polvo o grasa, lo que reduce su eficacia.

Escrito por: Stefania Torres