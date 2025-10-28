A qué hora juega Colombia vs. Japón por el Mundial femenino Sub-17: Link para verlo GRATIS

La Selección Colombia femenina Sub-17 se sigue destacando en el Mundial que se disputa en Marruecos. Las dirigidas por Carlos Paniagua lograron avanzar a los octavos de final tras una gran actuación en la fase de grupos.

El torneo no comenzó de la mejor manera para la ‘tricolor’. En su debut, el combinado nacional se enfrentó a España, que mostró todo su potencial y se impuso por 4-0. A pesar del golpe, las jugadoras colombianas no se rindieron y lograron reponerse en los siguientes compromisos.

En la segunda fecha, Colombia consiguió una importante victoria 3-0 sobre Costa de Marfil, con goles de Ángela Clavijo, London Crawford y Ella Grace Martínez, resultado que revivió la ilusión de avanzar de ronda. Finalmente, el cierre de la fase de grupos fue perfecto: triunfo 1-0 frente a Corea del Sur, nuevamente con anotación de Crawford, una de las figuras más destacadas del plantel.

Con estos resultados, Colombia terminó en la segunda posición del Grupo E y aseguró su boleto a los octavos de final, donde deberá enfrentar a Japón, uno de los equipos más regulares del campeonato y considerado candidato al título.

¿Dónde ver Colombia vs. Japón por los octavos de final?

El compromiso entre Colombia y Japón se disputará este miércoles 29 de octubre, a las 2:00 p.m. El encuentro tendrá lugar en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en la ciudad de Rabat.

Las dirigidas por Paniagua buscarán mantener el orden defensivo y la solidez que mostraron en sus dos últimos partidos, con la esperanza de superar a una selección japonesa que llega invicta y con una de las ofensivas más efectivas del torneo. En caso de clasificar, Colombia se enfrentaría en los cuartos de final al ganador del cruce entre Marruecos y Corea del Norte.