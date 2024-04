WhatsApp cambió su diseño para siempre en los dispositivos Android y así se ve ahora

WhatsApp se sigue consolidando como la aplicación de mensajería instantánea más usada a nivel mundial. Por eso, siempre está en constantes actualizaciones con las que busca brindarles una mejor experiencia a sus millones de usuarios a nivel mundial.

Además de las nuevas funciones que ha implementado WhatsApp en los últimos meses, la aplicación también ha venido trabajando en una serie de mejoras que tienen que ver con la interfaz, tanto en dispositivos iOS como Android.

Le puede interesar: La ingeniosa funcionalidad que desarrolló WhatsApp junto a la inteligencia artificial

La aplicación de Meta lanzó una de las actualizaciones más importantes en su historia: cambió el diseño de su interfaz en dispositivos Android. Ahora, la nueva apariencia de WhatsApp en dicho sistema operativo es muy similar al de los iPhone.

Desde este 1 de abril, los usuarios de dispositivos Android pudieron disfrutar de un nuevo diseño de WhatsApp, el cual se caracteriza por tener la barra de tareas en la parte inferior del celular, tal como sucede en iPhone.

“Amigos de Android, hemos movido algunas cosas para que sea más fácil acceder a lo que necesitan, cuando lo necesitan”, fue el mensaje con el que WhatsApp anunció su nueva actualización.

Mire también: Así puede ocultar el modo ‘en línea’ de WhatsApp y pasar desapercibido entre sus contactos

Anteriormente, las pestañas de ‘Chats’, ‘Novedades’, ‘Comunidades’ y ‘’Llamadas’ se encontraban en la parte superior de la aplicación. Con la nueva actualización, dichas funciones están ubicadas en la parte de abajo del dispositivo.

android friends, we moved some things around to make it easier to access what you need, when you need it

meet your new navigation tools 🤝 closer to your thumbs and easy on the eyes pic.twitter.com/CqLvZf9meo

— WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2024