‘Volver al Futuro’ cumple 39 años y así fue la ciencia aplicada de la película

Se cumplen 39 años de una trilogía cinematográfica que revolucionó la manera en que percibimos el tiempo y la aventura. ‘Back to the Future’ no solo se convirtió en un hito del cine de ciencia ficción, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular. En su aniversario, celebramos el legado de estas películas que siguen encantando a generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

Dirigida por Robert Zemeckis y estrenada en 1985, la película sigue las aventuras de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, y el excéntrico científico Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Juntos, viajan a través del tiempo utilizando un DeLorean modificado, abriendo un mundo de posibilidades y preguntas sobre la viabilidad de los viajes en el tiempo en la vida real.

La ciencia detrás de la ficción del viaje en el tiempo

Desde un punto de vista basado en la ciencia, los viajes en el tiempo han sido tema de especulación y estudio durante décadas. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, desarrollada a principios del siglo XX, es fundamental para la comprensión moderna del tiempo y el espacio. Según la relatividad general, el tiempo puede verse afectado por la gravedad y la velocidad.

Pero, esto qué quiere decir, en teoría, viajar a velocidades cercanas a la de la luz podría hacer que el tiempo pase más lentamente para el viajero en comparación con alguien que permanece en un punto fijo. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, ha sido confirmado por experimentos con relojes atómicos en aviones, satélites y hasta lo hemos visto en Los Simpson cuando Homero pasa de dimensión por un agujero de gusano y ve el espacio tiempo doblarse .

La comunidad científica está dividida en cuanto a la viabilidad de los viajes en el tiempo. Mientras que la relatividad y los agujeros de gusano ofrecen marcos teóricos intrigantes, existen numerosos obstáculos prácticos y tecnológicos. Por ejemplo, las energías requeridas para mantener un agujero de gusano abierto o para acelerar una nave espacial a velocidades cercanas a la de la luz están mucho más allá de nuestras capacidades actuales.

Sin embargo, la física cuántica y la teoría de cuerdas han introducido nuevas perspectivas sobre el espacio y el tiempo. Algunos científicos como Kip Thorne y Stephen Hawking, han explorado las implicaciones de estas teorías en la posibilidad de viajes en el tiempo. Hawking, en particular, propuso la «conjetura de protección cronológica,» sugiriendo que las leyes de la física pueden prevenir los viajes en el tiempo para evitar paradojas temporales de las que el mismo Dr. Emmett Brown nos advierte durante todas las 3 películas .

‘Back to the Future’ no solo nos ha entretenido durante décadas, sino que también ha inspirado a generaciones de científicos e ingenieros a explorar lo desconocido. Mientras que los viajes en el tiempo siguen siendo un sueño lejano, la investigación en física teórica continúa expandiendo nuestra comprensión del universo y de las leyes que lo rigen. Aunque es poco probable que veamos un DeLorean viajando a través del tiempo en un futuro cercano, la búsqueda de respuestas sobre la naturaleza del tiempo y el espacio sigue siendo una de las fronteras más emocionantes de la ciencia moderna.

Las películas nos recuerdan que la imaginación y la curiosidad son los motores del progreso científico. Así como Marty y el Dr. Brown se aventuraron más allá de los límites del tiempo, quizás algún día nosotros también podamos desentrañar los misterios del universo y encontrar una manera de hacer realidad los viajes en el tiempo. Por ahora, seguiremos soñando y explorando, impulsados por la misma pasión y asombro que inspiraron a Zemeckis a crear esta icónica saga cinematográfica.

Para recordar de los inventos de películas que lograron trascender el tiempo ahora son una realidad

Inteligencia artificial y robots ,’Yo robot’ año 2004, ‘Terminator’ 1987 y 1992, relojes inteligentes ,dick tracy año 1931, Drones y hologramas – Star Wars año 1977 ,Autos autónomos y pantallas táctiles –‘El Quinto Elemento’ , ‘Total Recall 1990’ todos estos objetos vienen del pasado para hacer presencia en el presente.

